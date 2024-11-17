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Вагітна зірка "Сватів" показала спільне тренування із сином

17 листопада 2024 17:02
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Кошмал показала, як тренує сина
Акторка Анна Кошмал із сином Мишком. Фото: instagram.com/smorkovkina
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" Анна Кошмал зачарувала шанувальників новими кадрами із сином Мишком. Акторка показала, як намагається зацікавити хлопця спортом.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Акторка регулярно займається йогою та може похизуватися гнучкістю тіла та стрункою фігурою. Кошмал розповіла шанувальникам про те, що її син також слідкує за заняттями та відкрито заявляє про те, що зможе зробити будь-яку асану йоги.

Зірка "Сватів" показала, як викладає 6-річному Мишку йогу. Хлопець намагається повторити за зірковою мамою, втім не втримує рівновагу та перехиляється на спину.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anna Koshmal (@smorkovkina)

"Ма, та то не складно, я теж так можу", — посміялася Кошмал.

Раніше Олена Зеленська розповіла, чому отримувала менший гонорар під час роботи у "Кварталі 95". А також "кварталівці" пожартували, хто насправді допоміг Трампу перемогти на виборах в США.

спорт діти Квартал 95 Анна Кошмал українські зірки

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