Кошмал показала, як тренує сина

Акторка Анна Кошмал із сином Мишком. Фото: instagram.com/smorkovkina

Зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" Анна Кошмал зачарувала шанувальників новими кадрами із сином Мишком. Акторка показала, як намагається зацікавити хлопця спортом.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Акторка регулярно займається йогою та може похизуватися гнучкістю тіла та стрункою фігурою. Кошмал розповіла шанувальникам про те, що її син також слідкує за заняттями та відкрито заявляє про те, що зможе зробити будь-яку асану йоги.

Зірка "Сватів" показала, як викладає 6-річному Мишку йогу. Хлопець намагається повторити за зірковою мамою, втім не втримує рівновагу та перехиляється на спину.

"Ма, та то не складно, я теж так можу", — посміялася Кошмал.

Раніше Олена Зеленська розповіла, чому отримувала менший гонорар під час роботи у "Кварталі 95". А також "кварталівці" пожартували, хто насправді допоміг Трампу перемогти на виборах в США.