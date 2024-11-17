Кошмал показала, как тренирует сына

Актриса Анна Кошмал с сыном Мишей. Фото: instagram.com/smorkovkina

Звезда сериала "Сваты" от студии "Квартал 95" Анна Кошмал очаровала поклонников новыми кадрами с сыном Мишей. Актриса показала, как пытается заинтересовать парня спортом.

Видео она опубликовала на своей странице Instagram.

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Актриса регулярно занимается йогой и может похвастаться гибкостью тела и стройной фигурой. Кошмал рассказала поклонникам о том, что ее сын также следит за занятиями и открыто заявляет о том, что сможет сделать любую асану йоги.

Звезда "Сватов" показала, как преподает 6-летнему Мише йогу. Парень пытается повторить за звездной мамой, но не удерживает равновесие и переворачивается на спину.

"Ма, да это несложно, я тоже так могу", — посмеялась Кошмал.

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