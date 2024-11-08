Анна Кошмал з'явилась на обкладинці Cosmopolitan — фото

Акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" Анна Кошмал із округлим животиком знялась для обкладинки популярного глянцю Cosmopolitan. Зірка зачарувала ніжним та вишуканим образом.

Фото були опубліковані на офіційній сторінці глянцю в Instagram.

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Для фотосесії акторка обрала блакитний костюм із шовку. Легку блузу зірка заправила у приталену спідницю. Кошмал позувала перед камерою без яскравого макіяжу, а її риси підкреслив легкий рум'янець та об'ємна укладка.

"Анна Кошмал, акторка з гострим відчуттям справжнього і здатністю глибоко відчувати кожну роль, знає, що означає слухати себе. Вона вміє залишатися чесною з собою навіть тоді, коли світ диктує інші правила", — йдеться в публікації.

У виданні додали, що зірка розповіла в інтерв'ю про акторство, щастя в буденних моментах, а також про те, як не боятися йти у власні страхи, аби знайти себе.

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал похизувалася каблучкою, яку їй подарував чоловік. А також зірка привітала сина із днем народження.