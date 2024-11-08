Анна Кошмал появилась на обложке Cosmopolitan — фото

Актриса Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Звезда сериала "Сваты" от студии "Квартал 95" Анна Кошмал с округлым животиком снялась для обложки популярного глянца Cosmopolitan. Звезда очаровала нежным и изысканным образом.

Фото были опубликованы на официальной странице глянца в Instagram.

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Для фотосессии актриса выбрала голубой костюм из шелка. Легкую блузку звезда заправила в приталенную юбку. Кошмал позировала перед камерой без яркого макияжа, а ее черты подчеркнул легкий румянец и объемная укладка.

"Анна Кошмал, актриса с острым чувством настоящего и способностью глубоко ощущать каждую роль, знает, что значит слушать себя. Она умеет оставаться честной с собой даже тогда, когда мир диктует другие правила", — говорится в публикации.

В издании добавили, что звезда рассказала в интервью об актерстве, счастье в будничных моментах, а также о том, как не бояться идти в собственные страхи, чтобы найти себя.

Напомним, недавно Анна Кошмал похвасталась кольцом, которое ей подарил муж. А также звезда поздравила сына с днем рождения.