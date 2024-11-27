Пол Веслі зі "Щоденників вампіра" зіграє в серіалі про війну в Україні

Пол Веслі. Фото: instagram.com/paulwesley

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" Пол Веслі виконає одну з головних ролей у новому серіалі про війну в Україні Unspoken ("Несказане"). Сценарій для шестисерійного фільму був написаний польським письменником Філіпом Сичинським у співавторстві з українкою Жанною Озірною.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Військовий трилер, який отримав головний приз на премії Series Mania 2023 року, було засновано на реальних подіях.

Серіал розповідає про подорож головного героя, якого зіграє Веслі, колишнього солдата, який став таксистом у Польщі. Отримавши дзвінок від дружини з Києва 24 лютого, Пол намагається повернутися до України, аби врятувати свою родину.

Фільм буде знятий переважно англійською мовою, а також українською та польською. Знімання розпочнуться взимку 2025 року.

"У світі, охопленому війною, я дуже хочу показати людську сторону цього конфлікту через призму однієї людини та її сім'ї. Я сподіваюся, що глядачі зможуть доторкнутися до цього фільму. Я сподіваюся, що глядачі долучаться до боротьби Пола і винесуть з його подорожі щось значуще про життя, цінності та стійкість, а також оновлене розуміння людського духу під тиском обставин", — висловився про свою участь у серіалі Пол Веслі.

Актор Пол Веслі. Фото: instagram.com/paulwesley

Раніше зірка серіалу "Спімайти Кайдаша" зізнався, що працює таксистом.

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