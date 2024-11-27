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Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

27 ноября 2024 12:03
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Пол Уэсли из "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине
Пол Уэсли. Фото: instagram.com/paulwesley
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Звезда сериала "Дневники вампира" Пол Уэсли исполнит одну из главных ролей в новом сериале о войне в Украине "Unspoken" ("Несказанное"). Сценарий для шестисерийного фильма был написан польским писателем Филиппом Сычинским в соавторстве с украинкой Жанной Озирной.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Военный триллер, получивший главный приз на премии Series Mania 2023 года, был основан на реальных событиях. 

Сериал рассказывает о путешествии главного героя, которого сыграет Уэсли, бывшего солдата, который стал таксистом в Польше. Получив звонок от жены из Киева 24 февраля, Пол пытается вернуться в Украину, чтобы спасти свою семью.

Фильм будет снят преимущественно на английском языке, а также на украинском и польском. Съемки начнутся зимой 2025 года. 

"В мире, охваченном войной, я очень хочу показать человеческую сторону этого конфликта через призму одного человека и его семьи. Я надеюсь, что зрители смогут прикоснуться к этому фильму. Я надеюсь, что зрители присоединятся к борьбе Пола и вынесут из его путешествия что-то значимое о жизни, ценностях и стойкости, а также обновленном понимании человеческого духа под давлением обстоятельств", — высказался о свое участие в сериале Пол Уэсли.

Актер Пол Уэсли
Актер Пол Уэсли. Фото: instagram.com/paulwesley

Ранее звезда сериала "Поймать Кайдаша" признался, что работает таксистом.

Также мы писали, что группа Metallica трогательно поддержала украинцев во время войны.

кино сериал актеры зарубежные звезды война в Украине

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