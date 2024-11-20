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Гурт Metallica зворушливо підтримав українців

20 листопада 2024 12:45
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Metallica підтримав Україну та воїнів ЗСУ
Американський метал-гурт Metallica. Фото: instagram.com/metallica/
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Американський метал-гурт Metallica поділився зі своєю багатомільйонною аудиторією відео з виступом розвідника 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Тараса Столяра. Захисник зіграв на бандурі їх легендарну пісню "Nothing Else Matters".

Відповідне відео гурт опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Metallica культурний підрозділ ЗСУ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Metallica (@metallica)

Музиканти розповіли шанувальникам про підрозділ Збройних сил України "Культурний десант". До його складу входять сім артистів світового рівня, які до війни були професійними музикантами, а нині служать в ЗСУ.

Гурт поділився виступом одного із учасників "Культурного десанту" Тарасом Столаром, який нині є розвідником 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони.

Артисти підтримали українців та підкреслили, що через війну, талановиті люди мають щодня ризикувати своїм життям, захищаючи Батьківщину.

"Група щойно завершила 170 концертів вдячного туру Сполученими Штатами. На відео Тарас Столяр (заслужений артист України, розвідник 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони) грає "Nothing Else Matters" на 62-струнній бандурі, традиційному українському народному інструменті. Після завершення цього туру він повертається в Україну, на фронт", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зірковий кухар Євген Клопотенко уклав борщове парі з Валерієм Залужним. А також шанувальники співака-втікача Олега Винника показали, як він допомагав військовим.

соцмережі відео закордонні зірки війна в Україні "Культурний десант"

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