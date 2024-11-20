Metallica поддержал Украину и воинов ВСУ

Американская металл-группа Metallica. Фото: instagram.com/metallica/

Американская металл- группа Metallica поделилась со своей многомиллионной аудиторией видео с выступлением разведчика 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Тараса Столяра. Защитник сыграл на бандуре их легендарную песню "Nothing Else Matters".

Соответствующее видео группа опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Metallica культурное подразделение ВСУ

Музыканты рассказали поклонникам подразделения Вооруженных сил Украины "Культурный десант". В его состав входят семь артистов мирового уровня, которые до войны были профессиональными музыкантами, а ныне служат в ВСУ.

Группа поделилась выступлением одного из участников "Культурного десанта" Тарасом Столаром, ныне разведчиком 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны.

Артисты поддержали украинцев и подчеркнули, что из-за войны войны, талантливые люди должны ежедневно рисковать своей жизнью, защищая Родину.

"Группа только что завершила 170 концертов благодарственного тура по Соединенным Штатам. На видео Тарас Столяр (заслуженный артист Украины, разведчик 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны) играет "Nothing Else Matters" на 62-струнной бандуре, традиционном украинском народном инструменте. После завершения этого тура он возвращается в Украину, на фронт", — говорится в сообщении.

Напомним, звездный повар Евгений Клопотенко заключил борщовую пару с Валерием Залужным. А также поклонники беглого певца Олега Винника показали, как он помогал военным.