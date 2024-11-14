Буданов особисто подякував гурту Курган і Agregat

Український гурт Курган і Agregat із очільником ГУР Кирилом Будановим. Фото: instagram.com/amil_kurganagregat/

Учасники відомого українського гурту Курган і Agregat зібрали більше 14 млн гривень у турі містами Європи. Ці кошти музиканти спрямували на допомогу українській розвідці. Очільник ГУР Кирило Буданов особисто подякував хлопцям.

Про це повідомила пресслужба Буданова.

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Гурт Курган і Agregat повернулись із туру Європою. Хлопцям вдалося зібрати на своїх концертах більше 14 млн гривень, які вони передали на потреби ГУР.

"Корифеї слобожанського хіп-хопу Amil Nasirov Аміл, Раміл та Євген з гурту "Курган та Агрегат" завітали в гості до Головного управління розвідки. Хлопці нещодавно повернулися з великого європейського гастрольного туру, де зібрали понад 14 мільйонів для ГУР. Це рекордний гастрольний збір серед українських артистів, який "Курган і Агрегат" пожертвували на потреби воєнної розвідки", — йдеться в повідомленні.

Буданов також нагадав українцям, що один із учасників гурту Євген Володченко у минулому був бійцем спецпідрозділу "Кракен" та брав участь в одній з операцій ГУР на Харківщині.

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