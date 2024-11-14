Буданов лично поблагодарил группу Курган и Agregat

Украинская группа Курган и Agregat с главой ГУР Кириллом Будановым. Фото: instagram.com/amil_kurganagregat/

Участники известной украинской группы Курган и Agregat собрали более 14 млн. гривен в туре по городам Европы. Эти средства музыканты направили на помощь украинской разведке. Глава ГУР Кирилл Буданов лично поблагодарил ребят.

Об этом сообщила пресс-служба Буданова.

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Группа Курган и Agregat вернулись из тура по Европе. Ребятам удалось собрать на своих концертах более 14 млн. гривен, которые они передали на нужды ГУР.

"Корифеи слобожанского хип-хопа Amil Nasirov Амил, Рамил и Евгений из группы "Курган и Агрегат" пришли в гости к Главному управлению разведки. Ребята недавно вернулись из большого европейского гастрольного тура, где собрали более 14 миллионов для ГУР. Это рекордный гастрольный сбор среди украинских артистов, который "Курган и Агрегат" пожертвовали на нужды военной разведки",— говорится в сообщении.

Буданов также напомнил украинцам, что один из участников группы Евгений Володченко в прошлом был бойцом спецподразделения "Кракен" и участвовал в одной из операций ГУР в Харьковской области.

Напомним, звездный повар Евгений Клопотенко заключил борщовое пари с Валерием Залужным. А также поклонники беглого певца Олега Винника показали, как он помогал военным.