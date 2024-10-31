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Зірка "Щоденників вампіра" виходить заміж

31 жовтня 2024 11:25
Ганна Корешкова - Редактор
Ніні Добрев коханий зробив пропозицію
Канадська акторка Ніна Добрев. Фото: instagram.com/nina/
Ганна Корешкова - Редактор

Зірка "Щоденників вампіра" Ніна Добрев поділилась із шанувальниками радісною новиною. Її коханий, олімпійський чемпіон Шон Вайт, зробив їй пропозицію.

Вона поділилася фото зворушливої пропозиції на своїй сторінці в Instagram.

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Вайт зробив пропозицію Добрев на початку цього місяця, втім, закохані повідомили про свій новий статус лише зараз. Коханий сказав акторці, що вони нібито йдуть на вечерю з головною редакторкою Vogue Анною Вінтур в Нью-Йорку.

Втім, коли Ніна піднялася сходами, то побачила, що Шон стоїть під білою квітковою аркою з пелюстками троянд і свічками, розставленими по всьому ресторану.

Вайт зробив їй пропозицію із каблучкою Lorraine Schwartz з діамантом у п'ять карат.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nina Dobrev (@nina)

Коханий Добрев зізнався, що насправді планував освідчитися ще кілька місяців тому, спочатку під час їхньої літньої подорожі, а потім під час відпустки в Кейптауні (Африці).

Вперше про те, що пара зустрічається, стало відомо у квітні 2020 року, але познайомилися вони наприкінці 2019 року на заході мотиваційного спікера Тоні Роббінса у Флориді, де вони обидва виступали з презентаціями.

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