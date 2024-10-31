Ніні Добрев коханий зробив пропозицію

Зірка "Щоденників вампіра" виходить заміж
Зірка "Щоденників вампіра" Ніна Добрев поділилась із шанувальниками радісною новиною. Її коханий, олімпійський чемпіон Шон Вайт, зробив їй пропозицію.
Вона поділилася фото зворушливої пропозиції на своїй сторінці в Instagram.
Ніна Добрев стане дружиною
Вайт зробив пропозицію Добрев на початку цього місяця, втім, закохані повідомили про свій новий статус лише зараз. Коханий сказав акторці, що вони нібито йдуть на вечерю з головною редакторкою Vogue Анною Вінтур в Нью-Йорку.
Втім, коли Ніна піднялася сходами, то побачила, що Шон стоїть під білою квітковою аркою з пелюстками троянд і свічками, розставленими по всьому ресторану.
Вайт зробив їй пропозицію із каблучкою Lorraine Schwartz з діамантом у п'ять карат.
Коханий Добрев зізнався, що насправді планував освідчитися ще кілька місяців тому, спочатку під час їхньої літньої подорожі, а потім під час відпустки в Кейптауні (Африці).
Вперше про те, що пара зустрічається, стало відомо у квітні 2020 року, але познайомилися вони наприкінці 2019 року на заході мотиваційного спікера Тоні Роббінса у Флориді, де вони обидва виступали з презентаціями.
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