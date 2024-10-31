Нине Добрев любимый сделал предложение

Канадская актриса Нина Добрев. Фото: instagram.com/nina/

Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев поделилась с поклонниками радостной новостью. Ее возлюбленный, олимпийский чемпион Шон Уайт, сделал ей предложение.

Она поделилась фото трогательного предложения на своей странице в Instagram.

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Вайт сделал предложение Добрев в начале этого месяца, впрочем, влюбленные сообщили о своем новом статусе только сейчас. Любимый сказал актрисе, что они якобы идут на ужин с главным редактором Vogue Анной Винтур в Нью-Йорке.

Впрочем, когда Нина поднялась по лестнице, то увидела, что Шон стоит под белой цветочной аркой с лепестками роз и свечами, расставленными по всему ресторану.

Уайт сделал ей предложение с кольцом Lorraine Schwartz с бриллиантом в пять карат.

Любимый Добрев признался, что на самом деле планировал признаться в любви еще несколько месяцев назад, сначала во время их летнего путешествия, а затем во время отпуска в Кейптауне (Африке).

Впервые о том, что пара встречается, стало известно в апреле 2020 года, но познакомились они в конце 2019 года на мероприятии мотивационного спикера Тони Роббинса во Флориде, где оба выступали с презентациями.

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