Нине Добрев любимый сделал предложение

Звезда "Дневников вампира" выходит замуж
Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев поделилась с поклонниками радостной новостью. Ее возлюбленный, олимпийский чемпион Шон Уайт, сделал ей предложение.
Она поделилась фото трогательного предложения на своей странице в Instagram.
Нина Добрев станет женой
Вайт сделал предложение Добрев в начале этого месяца, впрочем, влюбленные сообщили о своем новом статусе только сейчас. Любимый сказал актрисе, что они якобы идут на ужин с главным редактором Vogue Анной Винтур в Нью-Йорке.
Впрочем, когда Нина поднялась по лестнице, то увидела, что Шон стоит под белой цветочной аркой с лепестками роз и свечами, расставленными по всему ресторану.
Уайт сделал ей предложение с кольцом Lorraine Schwartz с бриллиантом в пять карат.
Любимый Добрев признался, что на самом деле планировал признаться в любви еще несколько месяцев назад, сначала во время их летнего путешествия, а затем во время отпуска в Кейптауне (Африке).
Впервые о том, что пара встречается, стало известно в апреле 2020 года, но познакомились они в конце 2019 года на мероприятии мотивационного спикера Тони Роббинса во Флориде, где оба выступали с презентациями.
Напомним, актер Гоакин Феникс снова засветился рядом с неотразимой невестой. Также мы рассказывали о звездах, которые игнорируют брачные обеты.
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