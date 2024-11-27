Зірка "Спіймати Кайдаша" Роман Ясіновський почав таксувати — причини

Український актор Роман Ясіновський. Фото: instagram/roman_yasinovskyi

Український актор Роман Ясіновський, який здобув популярність завдяки серіалу "Спіймати Кайдаша", шокував новиною. Він вирішив підпрацьовувати таксистом, адже йому така робота до вподоби.

Артист пояснив своє рішення в інтерв'ю Oboz.ua.

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Під час спалаху коронавірусу зйомки фільмів припинились, тому актор Роман Ясіновський вирішив змінити професію. Він працював водієм поштової служби.

"Під час пандемії я працював водієм поштової служби. Знімань не було, гроші швидко витрачалися, зателефонував другу, який має транспортну компанію. Він допоміг влаштуватися в компанію з міжнародних перевезень. Я от зараз, наприклад, деколи продовжую підтаксовувати", — розповів актор.

Роман Ясіновський. Фото: instagram/roman_yasinovskyi

Деколи актора впізнають пасажири, але він удає, що вони помились. Втім, коли просять спільне фото, то Роман не відмовляє.

"Буває таке. Кажуть: "Ви так схожі на одного актора". "Всі так говорять", — відповідаю. Деколи починаю імпровізувати — міняю голос, інтонації. Ну нібито це не я. А інколи відверто зізнаюся: так, артист. Нещодавно була смішна ситуація: дівчина, яка сідала в авто в компанії друзів, побачивши мене, почала голосно захоплено кричати. Сміюся: "Тихо-тихо", — зізнається актор.

Нагадаємо, відома акторка з серіалу "Спіймати Кайдаша" зізналась, чи закохана. Також артист Григорій Бакланов розлучився з дружиною через родинні труднощі.