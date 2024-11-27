Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Зірка "Спіймати Кайдаша" почав працювати в таксі arrow

Зірка "Спіймати Кайдаша" почав працювати в таксі

27 листопада 2024 06:00
Світлана Заболотна - Редактор
Зірка "Спіймати Кайдаша" Роман Ясіновський почав таксувати — причини
Український актор Роман Ясіновський. Фото: instagram/roman_yasinovskyi
Світлана Заболотна - Редактор

Український актор Роман Ясіновський, який здобув популярність завдяки серіалу "Спіймати Кайдаша", шокував новиною. Він вирішив підпрацьовувати таксистом, адже йому така робота до вподоби. 

Артист пояснив своє рішення в інтерв'ю Oboz.ua.

Читайте також:

Зірка "Спіймати Кайдаша" почав таксувати під час пандемії

Під час спалаху коронавірусу зйомки фільмів припинились, тому актор Роман Ясіновський вирішив змінити професію. Він  працював водієм поштової служби.

"Під час пандемії я працював водієм поштової служби. Знімань не було, гроші швидко витрачалися, зателефонував другу, який має транспортну компанію. Він допоміг влаштуватися в компанію з міжнародних перевезень. Я от зараз, наприклад, деколи продовжую підтаксовувати", — розповів актор.

Роман Ясіновський
Роман Ясіновський. Фото: instagram/roman_yasinovskyi

Деколи актора впізнають пасажири, але він удає, що вони помились. Втім, коли просять спільне фото, то Роман не відмовляє.

"Буває таке. Кажуть: "Ви так схожі на одного актора". "Всі так говорять", — відповідаю. Деколи починаю імпровізувати — міняю голос, інтонації. Ну нібито це не я. А інколи відверто зізнаюся: так, артист. Нещодавно була смішна ситуація: дівчина, яка сідала в авто в компанії друзів, побачивши мене, почала голосно захоплено кричати. Сміюся: "Тихо-тихо", — зізнається актор.

Нагадаємо, відома акторка з серіалу "Спіймати Кайдаша" зізналась, чи закохана.  Також артист Григорій Бакланов розлучився з дружиною через родинні труднощі.

гроші таксі актори українські зірки "Спіймати Кайдаша"

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:30 В Україні падають ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

06:30 Зброя в ТЦК — хто має право і на яких умовах

06:12 Мінімум 1 000 грн до пенсії — які виплати можна отримати в грудні

Ексклюзив

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

06:02 Тарифна сітка на грудень — що буде з цінами на комунальні послуги

06:01 Як переказати гроші через Ощадбанк — інструкція

Ексклюзив

05:59 Ющенко розповів про справжню перемогу України

05:53 Міносвіти почистив ряди ухилянтів у вишах — скільки відрахували

05:30 Зарплата 20 тисяч не завжди гарантує бронь — які є нюанси

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:30 В Україні падають ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

06:30 Зброя в ТЦК — хто має право і на яких умовах

06:12 Мінімум 1 000 грн до пенсії — які виплати можна отримати в грудні

Ексклюзив

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

06:02 Тарифна сітка на грудень — що буде з цінами на комунальні послуги

06:01 Як переказати гроші через Ощадбанк — інструкція

Ексклюзив

05:59 Ющенко розповів про справжню перемогу України

05:53 Міносвіти почистив ряди ухилянтів у вишах — скільки відрахували

05:30 Зарплата 20 тисяч не завжди гарантує бронь — які є нюанси

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК