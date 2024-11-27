Звезда "Поймать Кайдаша" Роман Ясиновский начал таксировать - причины

Украинский актер Роман Ясиновский. Фото: instagram/roman_yasinovskyi

Украинский актер Роман Ясиновский, получивший известность благодаря сериалу "Спіймати Кайдаша", шокировал новостью. Он решил подрабатывать таксистом, ведь ему такая работа по душе.

Артист объяснил свое решение в интервью Oboz.ua.

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Во время вспышки коронавируса съемки фильмов прекратились, поэтому актер Роман Ясиновский решил сменить профессию. Он работал водителем почтовой службы.

"Во время пандемии я работал водителем почтовой службы. Съемок не было, деньги быстро тратились, позвонил другу, у которого есть транспортная компания. Он помог устроиться в компанию по международным перевозкам. Я вот сейчас, например, порой продолжаю подтасовывать", — рассказал актер.

Роман Ясиновский. Фото: instagram/roman_yasinovskyi

Иногда актера узнают пассажиры, но он делает вид, что они ошиблись. Впрочем, когда просят общее фото, Роман не отказывает.

"Бывает такое. Говорят: "Вы так похожи на одного актера". "Все так говорят", — отвечаю. Иногда начинаю импровизировать — меняю голос, интонации. Ну вроде бы это не я. А иногда откровенно признаюсь: да, артист. Недавно была мешная ситуация: девушка, садившаяся в авто в компании друзей, увидев меня, начала громко восхищенно кричать. Смеюсь: "Тихо-тихо", — признается актер.

Напомним, известная актриса из сериала "Спіймати Кайдаша" призналась, влюблена ли. Также артист Григорий Бакланов расстался с женой из-за родственных трудностей.