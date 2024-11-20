Кевін із "Сам удома" зараз — як змінилося життя Маколея Калкіна

Маколей Калкин у ролі Кевіна. Фото: скриншот відео

Маколей Калкін, який прославився роллю кмітливого хлопчика Кевіна Маккаллістера у культовій комедії "Сам удома", сьогодні є однією з найвідоміших постатей Голлівуду. Незважаючи на шалений успіх у дитинстві, його життя склалося не без труднощів.

Як зараз виглядає зірка і що відомо про його шлях — сайт Новини.LIVE розповість далі.

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Як усе починалося для Калкіна

Свій шлях до слави Калкін розпочав ще в чотири роки, коли вперше вийшов на сцену театру. З дитинства він захоплював своєю фотогенічною зовнішністю, яка привела його спершу в рекламні ролики, а пізніше — у кіно. Успіх прийшов після зйомок у фільмі "Дядечко Бак", де юного актора помітив режисер Джон Г’юз. Саме він вирішив, що Маколей ідеально підходить на роль Кевіна у майбутньому проєкті "Сам удома".

Калкін досі пам'ятає свою знакову роль. Фото: Instagram.com/culkamania

Картина не просто стала хітом, а увійшла до Книги рекордів Гіннеса як найприбутковіша комедія. Маколей одразу перетворився на міжнародну зірку, а його гонорари почали зростати з кожним новим проєктом.

Родинний вплив на кар’єру Маколея

Батько актора, Кіт Калкін, керував його кар’єрою, але більше зосереджувався на заробітках, ніж на творчому розвитку сина. Через це багато наступних фільмів Маколея не мали такого успіху, як "Сам удома". Ситуація ускладнилася, коли мати актора у 1995 році розійшлася з батьком, звинувативши його у зруйнуванні кар’єри сина.

Тоді ж Маколей вирішив зробити паузу в акторстві, щоб спробувати жити, як звичайний підліток. Він вступив до школи на Мангеттені, прагнучи залишити позаду зіркове минуле. Але це не завадило йому через багато років отримати власну зірку на Алеї слави в Голлівуді, підтвердивши свій статус легенди кіно.

Маколей має власну зірку на Алеї слави. Фото: Instagram.com/culkamania

Особисте життя актора

У 2021 році Калкін став батьком — його обраниця, акторка Бренда Сонг, народила сина, якого пара назвала Дакотою в пам’ять про покійну сестру Маколея. Зараз сім’я живе тихим, розміреним життям, хоча актор періодично повертається до публічності.

Калкін з дружиною Брендою Сонг. Фото: Instagram.com/culkamania

Раніше Маколей був одружений з акторкою Рейчел Мейнер, а також мав тривалі стосунки з Мілою Куніс. У 2022 році він зробив пропозицію своїй нинішній партнерці.

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