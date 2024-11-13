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Стали відомі нові деталі про життя дружини Олега Винника — фото

13 листопада 2024 11:47
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Таємна дружина Олега Винника: як сьогодні виглядає співачка Таюне
Олег Винник з дружиною. Фото: Instagram.com/taunetaisia
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Українська співачка Таюне, відома також як Таїсія Сватко, ще з давніх часів асоціюється з особистим життям Олега Винника. Хоча багато років відомості про їхній роман залишалися під питанням, у минулому році сам співак нарешті підтвердив ці чутки. В інтерв'ю він зізнався, що саме Таюне є його коханою, і саме їй присвячені багато його пісень.

Сайт Новини.LIVE розібрався, хто така Таюне і чому її називають "таємною" дружиною Винника.

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Таїсія Винник народилася 4 січня 1974 року в Смілі Черкаської області. Співачка здобула освіту в Канівському училищі культури і мистецтв, а згодом розпочала кар’єру як бек-вокалістка Олега Винника.

Стали відомі нові деталі про життя дружини Олега Винника — фото - фото 1
Таюне починала своє кар'єру у Вінника. Фото:  Instagram.com/taunetaisia

Через якийсь час вона стала його офіційною дружиною, хоча про це було відомо лише вузькому колу. Артист завжди ретельно оберігав свою приватність, і лише з роками деякі факти про їхнє життя стали відомі публіці. Відомо, що у подружжя є син, який нині навчається в Німеччині.

Чому Винник і Таюне зникли з соцмереж

Instagram-сторінка Таюне налічує близько 30 тисяч підписників, але з початку 2022 року вона не була активною. Останній пост, який з’явився на її сторінці, датований лютим 2022 року, і це фото з Національного палацу мистецтв "Україна", коли вона отримала премію "Українська пісня року".

Стали відомі нові деталі про життя дружини Олега Винника — фото - фото 2
Останнє фото Таяне в соцмережі. Фото: Instagram.com/taunetaisia

На інших світлинах переважно показано моменти з її музичної кар’єри, проте останні роки виконавиця уникає публічності.

Чутки про виїзд Винника з України

Відомо, що з початком повномасштабної війни Винник та його дружина покинули Україну. За словами колишнього продюсера артиста Олександра Горбенка, артист перетнув кордон у лютому 2022 року, заховавшись під пледом у автомобілі, яким керувала Таюне. За його словами, сім'я співака не хотіла ризикувати через напружену ситуацію на кордоні.

Стали відомі нові деталі про життя дружини Олега Винника — фото - фото 3
Таяне і Олег Винник разом виїхали за кордон. Фото: Instagram.com/taunetaisia

Раніше Винник не раз заявляв, що не хоче робити своє особисте життя публічним, щоб захистити сина від зайвої уваги журналістів. За його словами, хлопець не буде радий підвищеній увазі, коли вступить до університету, тому родина вирішила залишатися у тіні.

Раніше ми писали про те, що "двійник" Олега Винника закликав співака-втікача повернутися до України

Також ми повідомляли, що відома письменниця висловилася про Олега Винника.

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