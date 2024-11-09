Двійник Олега Винника запросив на зйомки Дениса Берінчика — відео

Співак DISCOMAN, боксер Денис Берінчик та ведуча іспанського кулінарного шоу. Фото: менеджмент артиста

Після зникнення з українського шоу-бізнесу співака Олега Винника (переїхав до Німеччини), двох артистів почали порівнювати з ним. Один з них — виконавець DISCOMAN, який носить перуку та приховує очі під великими темними окулярами. Він презентував новий трек з іспанським репером DEVID. А у музичному кліпі знявся відомий боксер Денис Берінчик.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста DISCOMAN.

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Трек "Тік-Так" звучатиме одразу двома мовами — для українських та іспаномовних слухачів. Ба більше, іншомовна версія стане саундтреком до нового гастрономічного розважального шоу COCINANDO, яке знімають в Іспанії.

За словами DISCOMAN, для нього ця робота стала справжнім викликом. Адже він мав на меті популяризувати українську пісню не тільки на теренах країни, а і за її межами.

"Зараз як ніколи важливо ставити перед собою завищені планки і максимально реалізуватися, для того, щоб показати всьому світу, що українці насправді дуже крута нація! Тому подібні колаборації із іноземними артистами дуже важливі. Через них світ розумітиме, що українці — творча, емоційна, відкрита та миролюбна нація", — прокоментував нову роботу DISCOMAN.

Крім виконавців у кліпі "Тік-Так" знявся титулований боксер Денис Берінчик. DISCOMAN зізнався, що він запросив спортсмена на цю роль, бо вважає його справжнім патріотом України.

"Це для мене цікавий досвід. Я вирішив взяти участь у зйомках дуже швидко. Бо вважаю, ми, українці, маємо обʼєднуватися у такий складний час і підтримувати одне одного. Всі наші сфери переплітаються. І спорт, і музика, і кіно — все зараз на часі", — зазначив Денис Берінчик.

DISCOMAN й досі офіційно не розсекретив, хто він в житті. Втім, за лаштунками українського шоу-бізнесу вже тривалий час подейкують, що це відомий музичний продюсер, шоумен Геннадій Вітер. Він також не конкретно не коментував участь в проєкті DISCOMAN.

Discoman та Геннадій Вітер. Фото: Instagram акаунти артистів

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "двійник" Олега Винника, співак Андрій Кравченко, закликав співака-втікача повернутися до України. Також ми писали, що письменниця Лада Лузіна висловилась про Олега Винника.