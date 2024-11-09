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"Клон" Олега Винника снял музыкальный клип с известным боксером

9 ноября 2024 17:45
Ирина Воробьева - Редактор
Двойник Олега Винника пригласил на съемки Дениса Беринчика — видео
Певец DISCOMAN, боксер Денис Беринчик и ведущая испанского кулинарного шоу. Фото: менеджмент артиста
Ирина Воробьева - Редактор

После исчезновения из украинского шоу-бизнеса певца Олега Винника (переехал в Германию), двух артистов начали сравнивать с ним. Один из них — исполнитель DISCOMAN, который носит парик и скрывает глаза под большими темными очками. Он представил новый трек с испанским рэпером DEVID. А в музыкальном клипе снялся известный боксер Денис Беринчик.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста DISCOMAN.

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Трек "Тік-Так" будет звучать сразу на двух языках — для украинских и испаноязычных слушателей. Более того, иноязычная версия станет саундтреком к новому гастрономическому развлекательному шоу COCINANDO, которое снимают в Испании.

По словам DISCOMAN, для него эта работа стала настоящим вызовом. Ведь он имел целью популяризировать украинскую песню не только на территории страны, но и за ее пределами.

"Сейчас как никогда важно ставить перед собой завышенные планки и максимально реализоваться, для того, чтобы показать всему миру, что украинцы действительно очень крутая нация! Поэтому подобные коллаборации с иностранными артистами очень важны. Через них мир будет понимать, что украинцы — творческая, эмоциональная, открытая и миролюбивая нация", — прокомментировал новую работу DISCOMAN.

Кроме исполнителей в клипе "Тік-Так" снялся титулованный боксер Денис Беринчик. DISCOMAN признался, что он пригласил спортсмена на эту роль, так как считает его настоящим патриотом Украины.

"Это для меня интересный опыт. Я решил принять участие в съемках очень быстро. Потому считаю, что мы, украинцы, должны объединяться в такое сложное время и поддерживать друг друга. Все наши сферы переплетаются. И спорт, и музыка, и кино — все сейчас своевременно", — отметил Денис Беринчик.

DISCOMAN до сих пор официально не рассекретил, кто он в жизни. Впрочем, за кулисами украинского шоу-бизнеса уже долгое время говорят, что это известный музыкальный продюсер, шоумен Геннадий Ветер. Он также не конкретно не комментировал участие в проекте DISCOMAN.

Discoman и Геннадий Ветер
Discoman и Геннадий Ветер. Фото: Instagram аккаунты артистов

Напомним, ранее мы рассказывали, что "двойник" Олега Винника, певец Андрей Кравченко, призвал беглого певца вернуться в Украину. Также мы писали, что писательница Лада Лузина высказалась об Олеге Виннике.

певец Олег Винник Денис Беринчик украинские звезды музыка

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