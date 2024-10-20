Андрій Кравченко відповів на звинувачення про те, що зайняв нішу Олега Винника

Український співак Андрій Кравченко. Фото: скриншот YouTube

Український співак Андрій Кравченко зізнався, за що його ненавидять шанувальники Олега Винника. Артист також відкрито заявив, що не боїться конкуренції та закликав співака-втікача повернутися із Німеччини до України.

Про це він заявив в інтерв'ю в програмі "Подробиці".

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Артист заявив, що не ніяк не змінював свою зовнішність заради того, щоб бути схожим на Олега Винника. Він додав, що до війни був на декількох його виступах і йому подобається його творчість.

Кравченко зізнався, що на нього зляться багато фанатів Олега Винника та звинувачують його у тому, що він займає нішу співака-втікача, поки він перебуває у Німеччині.

Музикант відкрито заявив, що не боїться конкуренції та повернення Олега Винника в Україну.

"Я взагалі кажу: "Повертайся, Олеже! Нас вистачить на всіх". У мене немає мети захопити повністю аудиторію Олега Винника. Це зараз робить не тільки Андрій Кравченко, це роблять і інші артисти, тому що шанувальники не знають, куди їм іти, тому що вони залишилися без свого поводиря. Я, чесно, навіть переживаю за Олега по цей час. Ну чому його немає? Ось чесно, по-людськи. Не з погляду якогось шоубізнесу. Нас вистачить на всіх", — заявив Кравченко.

Нагадаємо, раніше відома співачка назвала умову, за якої Винник зможе повернутися до України. Зараз співак-втікач Олег Винник готується повернутися на сцену та активно рекламує свої концерти за кордоном.