Андрей Кравченко ответил на обвинение о том, что занял нишу Олега Винника

Украинский певец Андрей Кравченко. Фото: скриншот YouTube

Украинский певец Андрей Кравченко признался, за что его ненавидят поклонники Олега Винника. Артист также открыто заявил, что не боится конкуренции и призвал беглого певца вернуться из Германии в Украину.

Об этом он заявил в интервью в программе "Подробности".

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Артист заявил, что никак не менял свою внешность ради того, чтобы стать похожим на Олега Винника. Он добавил, что до войны был на нескольких его выступлениях, и ему нравится его творчество.

Кравченко признался, что на него злятся многие фанаты Олега Винника и обвиняют его в том, что он занимает нишу беглого певца, пока он находится в Германии.

Музыкант открыто заявил, что не боится конкуренции и возвращения Олега Винника в Украину.

"Я вообще говорю: "Возвращайся, Олег! Нас хватит на всех". У меня нет цели захватить полностью аудиторию Олега Винника. Это сейчас делает не только Андрей Кравченко, это делают и другие артисты, потому что поклонники не знают, куда им идти, потому что они остались без своего поводыря. Я, честно, даже переживаю за Олега по настоящее время. Ну почему его нет? Вот честно, по-человечески. Не с точки зрения какого-то шоу-бизнеса. Нас хватит на всех", — заявил Кравченко.

Напомним, ранее известная певица назвала условие, при котором Винник сможет вернуться в Украину. Сейчас беглый певец Олег Винник готовится вернуться на сцену и активно рекламирует свои концерты за рубежом.