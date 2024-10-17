Лада Лузіна висловилася про втечу Олега Винника - подробиці

Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg._.vynnyk

Відома письменниця Лада Лузіна висловилася щодо поведінки співака Олега Винника. На думку публіцистки, виконавець не пройшов випробування війною.

Про це Лузіна заявила в інтерв'ю Oboz.ua

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Письменниця проаналізувала поведінку українських артистів під час великої війни та зауважила, що не кожен з них зміг впоратися з відповідальністю у важкий час.

Лада Лузіна. Фото: instagram.com/luzina.lada

Серед таких артистів і Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення втік за кордон і зараз мешкає в Німеччині.

"Випробування війною мало хто з наших артистів витримав. Не говоритиму, що ніхто, але справді — дуже мало хто. Деякі зірки опинилися в дуже непривабливому становищі. Хтось зовсім у ганебній ситуації, як Олег Винник. А хтось просто не зміг побачити себе в нових обставинах, прожити все разом з країною, вписатися в нову реальність", — поділилася думкою Лузіна.

Нагадаємо, раніше відома співачка назвала умову, за якої Винник зможе повернутися до України.

До речі, зараз співак-втікач Олег Винник готується повернутися на сцену та активно рекламує свої концерти за кордоном.