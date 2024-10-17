Лада Лузіна висловилася про втечу Олега Винника - подробиці

У ганебній ситуації — відома письменниця висловилася про Олега Винника
Відома письменниця Лада Лузіна висловилася щодо поведінки співака Олега Винника. На думку публіцистки, виконавець не пройшов випробування війною.
Про це Лузіна заявила в інтерв'ю Oboz.ua
Лада Лузіна заговорила про Олега Винника
Письменниця проаналізувала поведінку українських артистів під час великої війни та зауважила, що не кожен з них зміг впоратися з відповідальністю у важкий час.
Серед таких артистів і Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення втік за кордон і зараз мешкає в Німеччині.
"Випробування війною мало хто з наших артистів витримав. Не говоритиму, що ніхто, але справді — дуже мало хто. Деякі зірки опинилися в дуже непривабливому становищі. Хтось зовсім у ганебній ситуації, як Олег Винник. А хтось просто не зміг побачити себе в нових обставинах, прожити все разом з країною, вписатися в нову реальність", — поділилася думкою Лузіна.
Нагадаємо, раніше відома співачка назвала умову, за якої Винник зможе повернутися до України.
До речі, зараз співак-втікач Олег Винник готується повернутися на сцену та активно рекламує свої концерти за кордоном.
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