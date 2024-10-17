Лада Лузина высказалась о бегстве Олега Винника - подробности

Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg._.vynnyk

Известная писательница Лада Лузина высказалась о поведении певца Олега Винника. По мнению публицистки, исполнитель не прошел испытание войной.

Об этом Лузина заявила в интервью Oboz.ua.

Читайте также:

Лада Лузина заговорила об Олеге Виннике

Писательница проанализировала поведение украинских артистов во время войны и отметила, что не каждый из них смог справиться с ответственностью в тяжелое время.

Лада Лузина. Фото: instagram.com/luzina.lada

Среди таких артистов и Олег Винник, который в начале полномасштабного вторжения сбежал за границу и сейчас проживает в Германии.

"Испытание войной мало кто из наших артистов выдержал. Не буду говорить, что никто, но действительно очень немногие. Некоторые звезды оказались в очень неприглядном положении. Кто-то совсем в позорной ситуации, как Олег Винник. А кто-то просто не смог увидеть себя в новых обстоятельствах, прожить все вместе со страной, вписаться в новую реальность", — поделилась мнением Лузина.

Напомним, ранее известная певица назвала условие, при котором Винник сможет вернуться в Украину.

Кстати, сейчас беглый певец Олег Винник готовится вернуться на сцену и активно рекламирует свои концерты за рубежом.