Лада Лузина высказалась о бегстве Олега Винника - подробности

В позорной ситуации — известная писательница высказалась об Олеге Виннике
Известная писательница Лада Лузина высказалась о поведении певца Олега Винника. По мнению публицистки, исполнитель не прошел испытание войной.
Об этом Лузина заявила в интервью Oboz.ua.
Лада Лузина заговорила об Олеге Виннике
Писательница проанализировала поведение украинских артистов во время войны и отметила, что не каждый из них смог справиться с ответственностью в тяжелое время.
Среди таких артистов и Олег Винник, который в начале полномасштабного вторжения сбежал за границу и сейчас проживает в Германии.
"Испытание войной мало кто из наших артистов выдержал. Не буду говорить, что никто, но действительно очень немногие. Некоторые звезды оказались в очень неприглядном положении. Кто-то совсем в позорной ситуации, как Олег Винник. А кто-то просто не смог увидеть себя в новых обстоятельствах, прожить все вместе со страной, вписаться в новую реальность", — поделилась мнением Лузина.
Напомним, ранее известная певица назвала условие, при котором Винник сможет вернуться в Украину.
Кстати, сейчас беглый певец Олег Винник готовится вернуться на сцену и активно рекламирует свои концерты за рубежом.
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