Тайная жена Олега Винника: как сегодня выглядит певица Таюне

Олег Винник с супругой. Фото: Instagram.com/taunetaisia

Украинская певица Таюна, известная также как Таисия Сватко, еще с давних времен ассоциируется с личной жизнью Олега Винника. Хотя многие годы сведения об их романе оставались под вопросом, в прошлом году сам певец наконец-то подтвердил эти слухи. В интервью он признался, что именно Таюна является его любимой, и именно ей посвящены многие его песни.

Сайт Новости.LIVE разобрался, кто такая Таюна и почему ее называют "тайной" женой Винника.

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Таисия Винник родилась 4 января 1974 в Смеле Черкасской области. Певица получила образование в Каневском училище культуры и искусств, а затем начала карьеру как бэк-вокалистка у Олега Винника.

Тайна начинала свою карьеру у Винника. Фото: Instagram.com/taunetaisia

Через некоторое время она стала его официальной женой, хотя об этом было известно только узкому кругу. Артист всегда тщательно оберегал свою конфиденциальность, и только с годами некоторые факты об их жизни стали известны публике. Известно, что у супругов есть сын, ныне обучающийся в Германии.

Почему Винник и Таюна исчезли из соцсетей

Instagram-страница Таюны насчитывает около 30 тысяч подписчиков, но с начала 2022 года она не была активной. Последний пост, появившийся на ее странице, датирован февралем 2022 года, и это фото из Национального дворца искусств "Украина", когда она получила премию "Украинская песня года".

Последнее фото Таяне в соцсети. Фото: Instagram.com/taunetaisia

На других фотографиях преимущественно показаны моменты ее музыкальной карьеры, однако последние годы исполнительница избегает публичности.

Слухи о выезде Винника из Украины

Известно, что с началом полномасштабной войны Винник и его супруга покинули Украину. По словам бывшего продюсера артиста Александра Горбенко, артист пересек границу в феврале 2022 года, спрятавшись под пледом в автомобиле под управлением Таюны. По его словам, семья певца не хотела рисковать из-за напряженной ситуации на границе.

Таяне и Олег Винник вместе выехали за границу. Фото: Instagram.com/taunetaisia

Ранее Винник не раз заявлял, что не хочет делать свою личную жизнь публичной, чтобы оградить сына от лишнего внимания журналистов. По его словам, парень не будет рад повышенному вниманию, когда поступит в университет, поэтому семья решила оставаться в тени.

Ранее мы писали о том, что "двойник" Олега Винника призвал беглого певца вернуться в Украину.

Также мы сообщали, что известная писательница высказалась об Олеге Виннике.