Кевин из "Сам дома" сейчас - как изменилась жизнь Маколея Калкина

Маколей Калкин в роли Кевина. Фото: скриншот видео

Маколей Калкин, прославившийся ролью сообразительного мальчика Кевина Маккаллистера в культовой комедии "Один дома", сегодня является одной из самых известных фигур Голливуда. Несмотря на безумный успех в детстве, его жизнь сложилась не без трудностей.

Как сейчас выглядит звезда и что известно о его пути – сайт Новини.LIVE расскажет дальше.

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Как все начиналось для Калкина

Свой путь к славе Калкин начал еще в четыре года, когда впервые вышел на сцену театра. С детства он увлекал своей фотогенической внешностью, которая привела его сначала в рекламные ролики, а позже — в кино. Успех пришел после съемок в фильме "Дядюшка Бак", где юного актера заметил режиссер Джон Гьюз. Именно он решил, что Маколей идеально подходит на роль Кевина в будущем проекте "Один дома".

Калкин до сих пор помнит свою знаковую роль. Фото: Instagram.com/culkamania

Картина не просто стала хитом, а вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая прибыльная комедия. Маколей сразу превратился в международную звезду, а его гонорары начали расти с каждым новым проектом.

Семейное влияние на карьеру Маколея

Отец актера, Кит Калкин, руководил его карьерой, но больше сосредотачивался на заработках, чем на творческом развитии сына. Поэтому многие последующие фильмы Маколея не имели такого успеха, как "Один дома". Ситуация усугубилась, когда мать актера в 1995 году разошлась с отцом, обвинив его в разрушении карьеры сына.

Тогда же Маколей решил сделать паузу в актерстве, чтобы попробовать жить как обычный подросток. Он поступил в школу на Мангеттене, стремясь оставить позади звездное прошлое. Но это не помешало ему спустя много лет получить собственную звезду на Аллее славы в Голливуде, подтвердив свой статус легенды кино.

Маколей имеет свою звезду на Аллее славы. Фото: Instagram.com/culkamania

Личная жизнь актера

В 2021 году Калкин стал отцом — его избранница, актриса Бренда Сонг, родила сына, которого пара назвала Дакотой в память о покойной сестре Маколея. Сейчас семья живет тихой, размеренной жизнью, хотя актер периодически возвращается к публичности.

Калкин с супругой Брендой Сонг. Фото: Instagram.com/culkamania

Ранее Маколей был женат на актрисе Рэйчел Мейнер, а также имел длительные отношения с Милой Кунис. В 2022 году он сделал предложение своей нынешней партнерше.

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