Зірка "Папіка" Петрожицька розкрила правду про свої гонорари

Дарʼя Петрожицька. Фото: скриншот відео

Українська акторка Дар'я Петрожицька, яка прославилася завдяки ролі Лізи у популярному серіалі "Папік", щиро розповіла, як війна вплинула на її дохід та фінансові пріоритети. Відзначимо, що недавно вона також знялася у проєктах "Встигнути до 30" та "Дві сестри".

Проте в інтерв'ю з журналісткою Аліною Доротюк вона поділилася, що під час війни її гонорари суттєво зменшилися.

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Як змінились доходи Петрожицької

За словами Петрожицької, нинішні доходи значно менші, ніж були раніше, хоч іноді продюсери й намагаються трохи підняти оплату. Втім, її заробіток наразі складає менше половини від того, що вона мала до війни. Не дивлячись на це акторка зізналась, що щаслива працювати і вважає це можливістю підтримати ЗСУ — чим більше заробляє, тим більше може донатити на допомогу українській армії.

Дар'я також поділилася, як зараз заробляє у театрі. Вона працює як актриса антрепризного театру, що, на її думку, приносить більше, ніж робота у стаціонарному театрі. Акторка додала, що не планує повертатися до постійної роботи в театрі, адже прагне мати час на зйомок в кіно.

Петрожицька рада мати хоч якусь роботу. Фото: Instagram.com/petrozhitskaya

Хоча заробіток у театрі й не надто великий, Петрожицька зазначила, що витрачає дуже мало. Її потреби незначні — комунальні послуги, квартира та особисті витрати. Акторка каже, що не рахує точну суму, але впевнена, що їй вистачає, і вона навіть відкладає трохи грошей.

Зараз Дар'я Петрожицька бере участь у кількох театральних постановках, серед яких "Про що мріють жінки", "Серцеїдки", "Сильні слабкі жінки" та "Третій зайвий". Незабаром акторка також з'явиться в новій виставі "Вірні дружини".

Окрім цього, акторка вже знялася у понад 20 українських серіалах і фільмах.

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