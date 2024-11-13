Дар'я Петрожицька вперше розповіла про складні стосунки з мамою - відео

Дар'я Петрожицька. Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька вперше розповіла про складні стосунки зі своєю мамою. Акторка зізналася, чому майже не підтримує зв'язок із близькою людиною.

Подробицями знаменитість поділилася в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Дар'я Петрожицька розповіла про спілкування з мамою

Акторка зізналася, що вже тривалий час їхні стосунки із мамою важко назвати теплими. Як поділилася Дар'я, вони продовжують спілкуватися, але вкрай рідко.

"У нас не найкращі стосунки, як на мене. Я саме маму як подругу втратила ще, мабуть, після першого шлюбу. Розійшлися дороги, і все. Ми дуже рідко спілкуємося, якісь натягнуті відносини у нас. Вже вісім років пройшло. Навіть не знаю для цього основної причини. Просто звикла так жити, і все. Мені мама раніше була подругою, тепер у мене є інші подруги. Звичайно, ми спілкуємось, але просто немає такого, що щодня чи щотижня", — розповіла Петрожицька.

Дар'я Петрожицька з мамою. Фото: скриншот

На стосунки між мамою та донькою також вплинула смерть тата Дар'ї. Через втрату близької людини майбутній зірці довелося швидко подорослішати, адже її мама дуже важко переживала трагедію.

"У неї чоловік, вони давно разом, але я думаю, психологічно вона не пережила це. Я розумію, що це важка втрата для нас всіх, але ж ми з цим живемо, а чому ти не можеш з цим жити? У мене мама взагалі сама по собі така трошки ексцентрична. Могли звучати фрази: "Піду, втоплюся" чи щось таке. Коли не стало тата, я просто максимально швидко виросла. Мій тоді страх, що якщо не буде мами, то у нас взагалі нікого не буде. А ми ще підлітки, і куди нас можуть віддати", — зізналася акторка.

Батько Дар'ї Петрожицької. Фото: скриншот

Назвати конкретну причину, що саме зруйнувало теплі відносини із мамою, Дар'ї важко сказати, адже пройшло вже досить багато часу.

"Цей зв'язок втратився, я навіть не можу назвати якоїсь конкретної причини. Вже немає тих стосунків. Я люблю маму, звичайно, але у мене немає потреби просто побачитися. Просто важко це пояснити, тому що немає конкретної причини. Це от як є старі люди і люди, які дивляться в майбутнє. Моя мама для мене в тих людях, які застрягли в минулому", — розповіла зірка.

Нагадаємо, раніше донька Демі Мур розчулила мережу архівними кадрами із мамою.

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