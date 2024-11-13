Дарья Петрожицкая впервые рассказала о сложных отношениях с мамой

Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая впервые рассказала о сложных отношениях со своей мамой. Актриса призналась, почему почти не поддерживает связь с близким человеком.

Подробностями знаменитость поделилась в интервью Алине Доротюк.

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Актриса призналась, что уже долгое время их отношения с мамой трудно назвать теплыми. Как рассказала Дарья, они продолжают общаться, но крайне редко.

"У нас не самые лучшие отношения, как по мне. Я именно маму как подругу потеряла еще, пожалуй, после первого брака. Разошлись дороги, и все. Мы очень редко общаемся, какие-то натянутые отношения у нас. Уже восемь лет прошло. Даже не знаю для этого основной причины. Просто привыкла так жить, и все. Мне мама раньше была подругой, теперь у меня есть другие подруги. Конечно, мы общаемся, но просто нет такого, что ежедневно или еженедельно", — рассказала Петрожицкая.

Дарья Петрожицкая с матерью. Фото: скриншот

На отношения между мамой и дочерью также повлияла смерть отца Дарьи. Из-за потери близкого человека будущей звезде пришлось быстро повзрослеть, ведь его мама очень тяжело переживала трагедию.

"У нее есть муж, они давно вместе, но, я думаю, психологически она не пережила это. Я понимаю, что это тяжелая потеря для нас всех, но мы с этим живем, а почему ты не можешь с этим жить? У меня мама вообще сама по себе такая немножко эксцентричная. Могли звучать фразы: "Пойду, утоплюсь" или что-то такое. Когда не стало папы, я просто максимально быстро выросла. Мой тогда страх, что если не будет мамы, то у нас вообще никого не будет. А мы еще подростки, и куда нас могут отдать", — призналась актриса.

Отец Дарьи Петрожицкой. Фото: скриншот

Назвать конкретную причину, что разрушило теплые отношения с мамой, Дарье трудно сказать, ведь прошло уже достаточно много времени.

"Эта связь потерялась, я даже не могу назвать какой-то конкретной причины. Уже нет тех отношений. Я люблю маму, конечно, но у меня нет потребности просто увидеться. Просто трудно это объяснить, потому что нет конкретной причины. Это вот как есть старые люди и люди, которые смотрят в будущее. Моя мама для меня в тех людях, которые застряли в прошлом", — рассказала звезда.

Напомним, ранее дочь Деми Мур умилила сеть архивными кадрами с мамой.

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