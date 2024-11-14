Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Звезда "Папика" призналась, как война повлияла на ее заработки arrow

Звезда "Папика" призналась, как война повлияла на ее заработки

14 ноября 2024 08:42
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Звезда "Папика" Петрожицкая раскрыла правду о своих гонорарах
Дарья Петрожицкая. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Украинская актриса Дарья Петрожицкая, прославившаяся благодаря роли Лизы в популярном сериале "Папик", искренне рассказала, как война повлияла на ее доход и финансовые приоритеты. Отметим, что недавно она также снялась в проектах "Успеть до 30" и "Две сестры".

Однако в интервью с журналисткой Алиной Доротюк она поделилась, что во время войны ее гонорары существенно снизились.

Читайте также:

Как изменились доходы Петрожицкой

По словам Петрожицкой, нынешние доходы значительно меньше, чем были раньше, хотя иногда продюсеры и пытаются немного поднять оплату. Но ее заработок все равно составляет менее половины от того, что она имела до войны.

Несмотря на это, актриса призналась, что счастлива работать и считает это возможностью поддержать ВСУ — чем больше зарабатывает, тем больше может донатить на помощь украинской армии.

Дарья тоже поделилась, как сейчас зарабатывает в театре. Она работает как актриса антрепризного театра, что, по ее мнению, приносит больше, чем работа в стационарном театре. Актриса добавила, что не планирует возвращаться к постоянной работе в театре, ведь стремится иметь время на съемки в кино.

Звезда "Папика" призналась, как война повлияла на ее заработки - фото 1
Петрожицкий совет иметь хоть какую-нибудь работу. Фото: Instagram.com/petrozhitskaya

Хотя заработок в театре и не велик, Петрожицкая отметила, что тратит очень мало. Ее потребности незначительны — коммунальные услуги, квартира и личные расходы. Актриса говорит, что не считает точную сумму, но уверена, что ей хватает, и она даже откладывает немного денег.

Сейчас Дарья Петрожицкая принимает участие в нескольких театральных постановках, среди которых "О чем мечтают женщины", "Сердцеедки", "Сильные слабые женщины" и "Третий лишний". В скором времени актриса также появится в новом спектакле "Верные дружины".

Кроме этого, актриса уже снялась в более чем 20 украинских сериалах и фильмах.

Ранее мы писали о том, что известный блогер прокомментировал свои заработки во время войны.

Также мы сообщали, как Злату Огневич обманул промоутер и потеряла миллионы.

знаменитости доходы актриса звезды Дарья Петрожицкая

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:03 На Львовщине судили пограничника, совершившего смертельную ДТП

10:02 Как изменилось мнение украинцев о мобилизации — опрос

09:57 Хорошая новость — корабли РФ не могут обстреливать Одессу

09:45 ВСУ перехватили инициативу на Харьковском направлении

09:39 Польша готова передать Украине самолеты МиГ, но есть условие

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

09:36 Лучшие варианты расходов — что купить на 1000 грн от Зеленского

09:27 Россия атаковала Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

09:24 В Киеве мужчина украл куртку в магазине — как его наказал суд

09:23 Сотни одесситов без света — когда включат

09:16 Муж Татьяны Крупы прокомментировал условия в ее камере в СИЗО

10:03 На Львовщине судили пограничника, совершившего смертельную ДТП

10:02 Как изменилось мнение украинцев о мобилизации — опрос

09:57 Хорошая новость — корабли РФ не могут обстреливать Одессу

09:45 ВСУ перехватили инициативу на Харьковском направлении

09:39 Польша готова передать Украине самолеты МиГ, но есть условие

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

09:36 Лучшие варианты расходов — что купить на 1000 грн от Зеленского

09:27 Россия атаковала Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

09:24 В Киеве мужчина украл куртку в магазине — как его наказал суд

09:23 Сотни одесситов без света — когда включат

09:16 Муж Татьяны Крупы прокомментировал условия в ее камере в СИЗО

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

Text

08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Text

21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

Text

13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

Text

13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

Text

13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком