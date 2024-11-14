Звезда "Папика" Петрожицкая раскрыла правду о своих гонорарах

Дарья Петрожицкая. Фото: скриншот видео

Украинская актриса Дарья Петрожицкая, прославившаяся благодаря роли Лизы в популярном сериале "Папик", искренне рассказала, как война повлияла на ее доход и финансовые приоритеты. Отметим, что недавно она также снялась в проектах "Успеть до 30" и "Две сестры".

Однако в интервью с журналисткой Алиной Доротюк она поделилась, что во время войны ее гонорары существенно снизились.

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Как изменились доходы Петрожицкой

По словам Петрожицкой, нынешние доходы значительно меньше, чем были раньше, хотя иногда продюсеры и пытаются немного поднять оплату. Но ее заработок все равно составляет менее половины от того, что она имела до войны.

Несмотря на это, актриса призналась, что счастлива работать и считает это возможностью поддержать ВСУ — чем больше зарабатывает, тем больше может донатить на помощь украинской армии.

Дарья тоже поделилась, как сейчас зарабатывает в театре. Она работает как актриса антрепризного театра, что, по ее мнению, приносит больше, чем работа в стационарном театре. Актриса добавила, что не планирует возвращаться к постоянной работе в театре, ведь стремится иметь время на съемки в кино.

Петрожицкий совет иметь хоть какую-нибудь работу. Фото: Instagram.com/petrozhitskaya

Хотя заработок в театре и не велик, Петрожицкая отметила, что тратит очень мало. Ее потребности незначительны — коммунальные услуги, квартира и личные расходы. Актриса говорит, что не считает точную сумму, но уверена, что ей хватает, и она даже откладывает немного денег.

Сейчас Дарья Петрожицкая принимает участие в нескольких театральных постановках, среди которых "О чем мечтают женщины", "Сердцеедки", "Сильные слабые женщины" и "Третий лишний". В скором времени актриса также появится в новом спектакле "Верные дружины".

Кроме этого, актриса уже снялась в более чем 20 украинских сериалах и фильмах.

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