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Відомий блогер прокоментував свої заробітки під час війни

13 листопада 2024 12:23
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Відомий блогер згадав, як починав кар’єру і працював кур’єром
Ніколас Карма. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Український блогер Ніколас Карма, який здобув популярність завдяки своїм відео у форматі "Скільки коштує ваш лук", поділився історією свого шляху до успіху. Під час війни йому вдається не лише заробляти, але й підтримувати рідних та ЗСУ, хоча на початку кар’єри він стикався з серйозними фінансовими викликами.

У новому інтерв’ю OBOZ.UA Карма зізнався, що колись йому доводилося працювати кур'єром, щоб оплатити кредити на обладнання та просування блогу.

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Ніколас розповів, що його часто вражає, як сміливо герої його відео говорять про свої доходи та вартість речей. Він сам ніколи б не зміг настільки відкрито розказувати про свої заробітки на камеру.

"Я пишаюся своїми героями і навіть трішки заздрю їхній сміливості, бо сам не зміг би відкрити ціну свого одягу на камеру. Якби мене на вулиці запитали, я б, мабуть, відмовився", — зізнався блогер.

Карма також натякнув, що його дохід дозволяє жити комфортно, допомагати близьким і робити значні внески на потреби української армії. Він зазначив, що хоч і не розголошує конкретних цифр, але його заробітки стабільні та дозволяють йому "не жалітися і допомагати". Блогер додав, що сплачує і чималі податки, що для нього є принциповим моментом.

Згадуючи початок своєї діяльності, Ніколас розповів, що створення блогу було непростим: його турбували сумніви, чи буде такий контент цікавим для глядачів. На той час, крім блогінгу, він працював кур'єром, оскільки мав значні борги за техніку і розвиток блогу.

Відомий блогер прокоментував свої заробітки під час війни - фото 1
Ніколас Карма колись працював кур'єром. Фото: Instagram.com/nicolas_karma_official

Згодом Ніколас вирішив зареєструвати ФОП одразу після першої рекламної співпраці, але не був упевнений, чи отримає більше замовлень.

"Я тоді думав: що робити, якщо буде лише одна реклама? Як мені потім закрити цей ФОП? Навіть шукав інформацію про це в інтернеті", — поділився Карма.

Однак, завдяки наполегливості та вірі в себе, блогер зумів подолати всі труднощі. Перший успіх став поштовхом, і, хоч спочатку доводилось поєднувати блогінг з роботою кур’єром, зараз Ніколас повністю зосереджений на розвитку каналу.

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