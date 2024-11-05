Блогер Волошин придбав розкішну віллу на Балі

Олександр Волошин. Фото: скриншот відео

Скандальний блогер Олександр Волошин, який цього літа залишив Україну, оголосив про нову важливу покупку — шикарну віллу на тропічному острові Балі. Він також показав розкішний інтер’єр нового будинку.

Відповідним відео блогер поділився у своєму Instagram.

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Для чого Волошин купив віллу на Балі

У новому відео Волошин поділився своїми думками про цю інвестицію та розповів, що придбав нерухомість не тільки для себе, а й частково для того, щоб здійснити давню мрію матері.

"Моя мама завжди говорила, що мріяти про таке навіть не варто", — відзначив блогер, але додав, що сприймає покупку не просто як розкіш, а як конкретну ціль, для досягнення якої знадобилося багато зусиль і фінансових вкладень.

Будинок виглядає дорогим і змістовним. Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Чи планує Волошин жити на Балі

Він не планує постійно жити у віллі. Замість цього він має намір використовувати її як джерело стабільного доходу, здаючи будинок в оренду на постійній основі. За словами блогера, вілла приноситиме йому не менше 4 тисяч доларів щомісяця, і це цілком реальна сума для Балі, де оренда нерухомості надає стабільний прибуток незалежно від сезону.

Блогер своєю покупкою задоволений. Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Волошин зазначив, що тропічний клімат острова робить його привабливим для туристів у будь-яку пору року, тож попит на оренду житла залишається високим завжди.

"Я завжди обдумую свої фінансові кроки та прагну, щоб витрати приносили максимум користі", — підкреслив Волошин.

У Волошина зʼявилась нерухомість на Балі / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Таким чином, блогер зробив акцент на тому, що це чітко продумана стратегія, яка дозволить йому непогано заробити.

Раніше ми писали про те, що Трінчер раптово помирилась з Волошиним завдяки медитаціям.

Також ми повідомляли, що Олександр Волошин має американську візу.