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Олександр Волошин похвалився власною віллою на Балі

5 листопада 2024 12:50
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Блогер Волошин придбав розкішну віллу на Балі
Олександр Волошин. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Скандальний блогер Олександр Волошин, який цього літа залишив Україну, оголосив про нову важливу покупку — шикарну віллу на тропічному острові Балі. Він також показав розкішний інтер’єр нового будинку. 

Відповідним відео блогер поділився у своєму Instagram.

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У новому відео Волошин поділився своїми думками про цю інвестицію та розповів, що придбав нерухомість не тільки для себе, а й частково для того, щоб здійснити давню мрію матері.

"Моя мама завжди говорила, що мріяти про таке навіть не варто", — відзначив блогер, але додав, що сприймає покупку не просто як розкіш, а як конкретну ціль, для досягнення якої знадобилося багато зусиль і фінансових вкладень. 

Олександр Волошин похвалився власною віллою на Балі - фото 1
Будинок виглядає дорогим і змістовним. Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Чи планує Волошин жити на Балі

Він не планує постійно жити у віллі. Замість цього він має намір використовувати її як джерело стабільного доходу, здаючи будинок в оренду на постійній основі. За словами блогера, вілла приноситиме йому не менше 4 тисяч доларів щомісяця, і це цілком реальна сума для Балі, де оренда нерухомості надає стабільний прибуток незалежно від сезону.

Олександр Волошин похвалився власною віллою на Балі - фото 2
Блогер своєю покупкою задоволений. Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Волошин зазначив, що тропічний клімат острова робить його привабливим для туристів у будь-яку пору року, тож попит на оренду житла залишається високим завжди. 

"Я завжди обдумую свої фінансові кроки та прагну, щоб витрати приносили максимум користі", — підкреслив Волошин.

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У Волошина зʼявилась нерухомість на Балі / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Таким чином, блогер зробив акцент на тому, що це чітко продумана стратегія, яка дозволить йому непогано заробити. 

Раніше ми писали про те, що Трінчер раптово помирилась з Волошиним завдяки медитаціям. 

Також ми повідомляли, що Олександр Волошин має американську візу.

блогери знаменитості нерухомість Олександр Волошин зірки

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