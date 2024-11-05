Блогер Волошин приобрел роскошную виллу на Бали

Александр Волошин. Фото: скриншот видео

Скандальный блогер Александр Волошин, который этим летом покинул Украину, объявил о новой важной покупке — шикарной вилле на тропическом острове Бали. Он также показал роскошный интерьер нового дома.

Соответствующим видео блогер поделился в своем Instagram.

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Для чего Волошин купил виллу на Бали

В новом видео Волошин поделился своими мыслями об этой инвестиции и рассказал, что приобрел недвижимость не только для себя, но и отчасти для того, чтобы осуществить давнюю мечту матери.

"Моя мама всегда говорила, что мечтать о таком даже не стоит", — отметил блогер, но добавил, что воспринимает покупку не просто как роскошь, а как конкретную цель, для достижения которой потребовалось много усилий и финансовых вложений.

Дом выглядит дорогостоящим и содержательным. Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Планирует ли Волошин жить на Бали

Он не планирует постоянно жить в вилле. Вместо этого он намерен использовать его как источник стабильного дохода, сдавая дом в аренду на постоянной основе. По словам блогера, вилла будет приносить ему не менее 4 тысяч долларов ежемесячно, и это вполне реальная сумма для Бали, где аренда недвижимости предоставляет стабильную прибыль вне зависимости от сезона.

Блогер своей покупкой доволен. Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Волошин отметил, что тропический климат острова делает его привлекательным для туристов в любое время года, поэтому спрос на аренду жилья остается высоким всегда.

"Я всегда обдумываю свои финансовые шаги и стараюсь, чтобы затраты приносили максимум пользы", — подчеркнул Волошин.

У Волошина появилась недвижимость на Бали / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Таким образом блогер сделал акцент на том, что это четко продуманная стратегия, которая позволит ему неплохо заработать.

Раньше мы писали о том, что Тринчер внезапно помирилась с Волошиным благодаря медитациям.

Также мы сообщали, что Александр Волошин имеет американскую визу.