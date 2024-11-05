Блогер Волошин приобрел роскошную виллу на Бали

Александр Волошин похвастался собственной виллой на Бали
Скандальный блогер Александр Волошин, который этим летом покинул Украину, объявил о новой важной покупке — шикарной вилле на тропическом острове Бали. Он также показал роскошный интерьер нового дома.
Соответствующим видео блогер поделился в своем Instagram.
Для чего Волошин купил виллу на Бали
В новом видео Волошин поделился своими мыслями об этой инвестиции и рассказал, что приобрел недвижимость не только для себя, но и отчасти для того, чтобы осуществить давнюю мечту матери.
"Моя мама всегда говорила, что мечтать о таком даже не стоит", — отметил блогер, но добавил, что воспринимает покупку не просто как роскошь, а как конкретную цель, для достижения которой потребовалось много усилий и финансовых вложений.
Планирует ли Волошин жить на Бали
Он не планирует постоянно жить в вилле. Вместо этого он намерен использовать его как источник стабильного дохода, сдавая дом в аренду на постоянной основе. По словам блогера, вилла будет приносить ему не менее 4 тысяч долларов ежемесячно, и это вполне реальная сумма для Бали, где аренда недвижимости предоставляет стабильную прибыль вне зависимости от сезона.
Волошин отметил, что тропический климат острова делает его привлекательным для туристов в любое время года, поэтому спрос на аренду жилья остается высоким всегда.
"Я всегда обдумываю свои финансовые шаги и стараюсь, чтобы затраты приносили максимум пользы", — подчеркнул Волошин.
Таким образом блогер сделал акцент на том, что это четко продуманная стратегия, которая позволит ему неплохо заработать.
Раньше мы писали о том, что Тринчер внезапно помирилась с Волошиным благодаря медитациям.
Также мы сообщали, что Александр Волошин имеет американскую визу.
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