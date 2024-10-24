Як Анна Трінчер помирилась з Олександром Волошиним — деталі

Трінчер раптово помирилась з Волошиним завдяки медитаціям
Блогер Олександр Волошин, який втік за кордон, помирився зі своєю колишньою дружиною та співачкою Анною Трінчер. Дівчина відправила йому медитації і це стало першим кроком до налагодження стосунків.
Про це блогер розповів в Instagram.
Анна Трінчер помирилась з Олександром Волошиним
Олександр Волошин зізнався, що вже давно закопав сокиру війни з ексдружиною. Однак, розповісти про це вирішив лише зараз. За його словами, Анна Трінчер перша зробила крок назустріч, коли надіслала духовні медитації, і це дійсно йому допомогло.
"Хотів вам давно розповісти, але відчув, що потрібно тільки зараз. Ми помирилися з Анею. Вона мені відправила медитацію, і з цього почалося багато змін і трансформація. Можете уявити, яку роль ця людина досі відіграє у моєму житті?" — поділився блогер.
Нагадаємо, журналістка Раміна провела розслідування, як Олександру Волошину вдалось втекти з країни.
Також блогер хизувався американською візою та пояснив, чому не шкодує, що покинув Батьківщину.
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