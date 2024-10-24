Как Анна Тринчер помирилась с Александром Волошиным — подробности

Певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин. Фото: instagram.com/voloshyn_xx/

Сбежавший за границу блогер Александр Волошин помирился со своей бывшей женой и певицей Анной Тринчер. Девушка отправила ему медитации, и это стало первым шагом к налаживанию отношений.

Об этом блогер рассказал в Instagram.

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Александр Волошин признался, что уже давно зарыл топор войны с экс-женой. Однако рассказать об этом решил только сейчас. По его словам, Анна Тринчер первой шагнула навстречу, когда направила духовные медитации, и это действительно ему помогло.

"Хотел вам давно рассказать, но почувствовал, что нужно только сейчас. Мы помирились с Аней. Она мне отправила медитацию, и с этого началось много изменений и трансформация. Можете вообразить, какую роль этот человек до сих пор играет в моей жизни?" — поделился блогер.

Волошин помирился с Тринчером. Фото: instagram/voloshyn_97

Напомним, журналистка Рамина провела расследование, как Александру Волошину удалось скрыться из страны.

Также блогер кичился американской визой и объяснил, почему не жалеет, что покинул Родину.