Как Анна Тринчер помирилась с Александром Волошиным — подробности

Тринчер внезапно помирилась с Волошиным благодаря медитациям
Сбежавший за границу блогер Александр Волошин помирился со своей бывшей женой и певицей Анной Тринчер. Девушка отправила ему медитации, и это стало первым шагом к налаживанию отношений.
Об этом блогер рассказал в Instagram.
Анна Тринчер помирилась с Александром Волошиным
Александр Волошин признался, что уже давно зарыл топор войны с экс-женой. Однако рассказать об этом решил только сейчас. По его словам, Анна Тринчер первой шагнула навстречу, когда направила духовные медитации, и это действительно ему помогло.
"Хотел вам давно рассказать, но почувствовал, что нужно только сейчас. Мы помирились с Аней. Она мне отправила медитацию, и с этого началось много изменений и трансформация. Можете вообразить, какую роль этот человек до сих пор играет в моей жизни?" — поделился блогер.
Напомним, журналистка Рамина провела расследование, как Александру Волошину удалось скрыться из страны.
Также блогер кичился американской визой и объяснил, почему не жалеет, что покинул Родину.
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