Известный блоггер вспомнил, как начинал карьеру и работал курьером

Николас Карма. Фото: скриншот видео

Украинский блогер Николас Карма, получивший популярность благодаря своим видео в формате "Сколько стоит ваш лук", поделился историей своего пути к успеху. Во время войны ему удается не только зарабатывать, но и поддерживать родных и ВСУ, хотя в начале карьеры он сталкивался с серьезными финансовыми вызовами.

В новом интервью OBOZ.UA Карма признался, что когда-то ему приходилось работать курьером, чтобы оплатить кредиты на оборудование и продвижение блога.

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Известный блогер рассказал о своем доходе

Николас признался, что его часто поражает, как смело герои его видео говорят о своих доходах и стоимости вещей. Он сам никогда не смог бы столь открыто рассказывать о своих заработках на камеру.

"Я горжусь своими героями и даже немного завидую их смелости, потому что сам не смог бы открыть цену своей одежды на камеру. Если бы меня на улице спросили, я бы, наверное, отказался", — признался блогер.

Карма также намекнул, что его доход позволяет жить комфортно, помогать близким и вносить значительные взносы на нужды украинской армии. Он отметил, что хоть и не разглашает конкретные цифры, но его заработки стабильны и позволяют ему "не жаловаться и помогать". Блогер добавил, что платит и немалые налоги, что для него принципиальный момент.

Вспоминая начало своей деятельности, Николас рассказал, что создание блога было непростым: его беспокоили сомнения, будет ли такой контент интересен зрителям. В то время, кроме блогинга, он работал курьером, поскольку имел значительные долги за технику и развитие блога.

Николас Карма когда-то работал курьером. Фото: Instagram.com/nicolas_karma_official

Впоследствии Николас решил зарегистрировать ФЛП сразу после первого рекламного сотрудничества, но не был уверен, получит ли больше заказов.

"Я тогда думал: что делать, если будет только одна реклама? Как мне потом закрыть этот ФЛП? Даже искал информацию об этом в интернете", — поделился Карма.

Однако благодаря настойчивости и вере в себя блогер сумел преодолеть все трудности. Первый успех стал толчком, и, хотя сначала приходилось совмещать блогинг с работой курьером, сейчас Николас полностью сосредоточен на развитии канала.

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