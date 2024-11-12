Юрій Великий потролив росіян — відео

Актор Юрій Великий в образі вчительки з РФ. Фото: скриншот YouTube

Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий знову повеселив українців новим відео. Артист висміяв російських вчителів, які з фольги виготовили шапочки "для захисту від ворожого НАТО".

Відео було опубліковано в YouTube.

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Нещодавно російські вчителі у рамках так званої "патріотичної" акції виготовили шапочки з фольги "для захисту від ворожого НАТО". Відео миттєво розлетілося мережею.

"Днями один білоруський блогер вирішив перевірити теорію російського патріотичного ідіотизму. Для цього він нібито від ЦК партії "единая россия" розіслав по всіх школах Воронезької області розпорядження провести патріотичний майстер-клас "Шолом Вітчизни". Основним завданням цього заходу було виготовлення шапочок із фольги, які нібито здатні захистити росіян від впливу шкідливих випромінювань НАТОвських супутників", — йдеться у описі відео.

Великий припустив, що на фольгу збирали гроші батьки дітей. Одна із організаторок начебто пояснила, що в таких шапочках вбудований "мозковідвід", в якому випаровується "обурення".

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