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Звезда "Квартала 95" высмеял учителей из РФ в шапочках из фольги

12 ноября 2024 17:00
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Юрий Великий потролил россиян.
Актер Юрий Великий в образе учительницы из РФ. Фото: скриншот YouTube
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Звезда "Квартала 95" Юрий Великий снова порадовал украинцев новым видео. Артист высмеял российских учителей, которые из фольги изготовили шапочки "для защиты от враждебного НАТО".

Видео было опубликовано в YouTube.

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Недавно российские учителя в рамках так называемой "патриотической" акции изготовили шапочки из фольги "для защиты от враждебного НАТО". Видео мгновенно разлетелось по сети.

"На днях один белорусский блогер решил проверить теорию российского патриотического идиотизма. Для этого он якобы от ЦК партии "единая россия" разослал по всем школам Воронежской области распоряжение провести патриотический мастер-класс "Шлем Отечества". Основной задачей данного мероприятия было изготовление шапочек из фольги, которые якобы способны защитить россиян от воздействия вредоносных излучений НАТОвских спутников", — говорится в описании видео.

Великий предположил, что на фольгу собирали деньги родители детей. Одна из организаторов вроде бы объяснила, что в таких шапочках встроен "мозгоотвод", в котором испаряется "возмущение".

Ранее звезда "Квартала 95" Елена Кравец рассказала секреты воспитания близнецов. А также редакция Новини.LIVE вспомнила, кто из украинских звезд начинал карьеру в КВН.

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