Олександр Пономарьов привітав Дзідзьо з днем народження

Музичні виконавці Михайло Хома та Олександр Пономарьов. Фото: Instagram/bogdanapogajda

В середу, 20 листопада, співак Михайло Хома (більш відомий як Дзідзьо) відзначив 41-річчя. З нагоди дня народження зворушливу публікацію в соцмережах зробив його друг, музичний виконавець Олександр Пономарьов.

Вона з’явилась, зокрема, в його Instagram.

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Олександр Пономарьов, який першим з українських зірок виступав на Євробаченні (у 2003 році, посів 14-те місце), зазначив — у своєму житті він зустрічав не так багато добрих людей, як Михайло Хома. Народний артист написав, що на Дзідзьо неможливо ображатися, і відмітив почуття гумору іменинника.

"Ми пройшли і проходимо великі випробування, і ти завжди залишаєшся людиною в будь-якій ситуації… Я дуже люблю, коли в тобі прокидається бешкетник Дзідзьо, і він завжди підіймає внутрішній і моральний дух, і ти не можеш із ним не сміятись", — написав Пономарьов.

Окремо Олександр Пономарьов привітав та подякував матері Михайла Хоми, пані Галині. Вона живе у Португалії.

Щодо Пономарьова та Дзідзьо, то після початку повномасштабної війни вони дали чимало благодійних концертів. А зараз перебувають в турі "Україна переможе".

Нагадаємо, раніше ми писали, чому ексучасник гурту DZIDZIO, співак Julik, припинив працювати з Михайлом Хомою. Також ми розповідали, що шоумен Володимир Остапчук поділився кумедним відео з вагітною дружиною.