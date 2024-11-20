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Зірка Євробачення зворушливо привітав Дзідзьо з іменинами

20 листопада 2024 21:04
Ірина Вороніна - Редактор
Ірина Вороніна
Редактор
Олександр Пономарьов привітав Дзідзьо з днем народження
Музичні виконавці Михайло Хома та Олександр Пономарьов. Фото: Instagram/bogdanapogajda
Ірина Вороніна - Редактор
Ірина Вороніна
Редактор

В середу, 20 листопада, співак Михайло Хома (більш відомий як Дзідзьо) відзначив 41-річчя. З нагоди дня народження зворушливу публікацію в соцмережах зробив його друг, музичний виконавець Олександр Пономарьов. 

Вона з’явилась, зокрема, в його Instagram.

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Олександр Пономарьов, який першим з українських зірок виступав на Євробаченні (у 2003 році, посів 14-те місце), зазначив — у своєму житті він зустрічав не так багато добрих людей, як Михайло Хома. Народний артист написав, що на Дзідзьо неможливо ображатися, і відмітив почуття гумору іменинника. 

"Ми пройшли і проходимо великі випробування, і ти завжди залишаєшся людиною в будь-якій ситуації… Я дуже люблю, коли в тобі прокидається бешкетник Дзідзьо, і він завжди підіймає внутрішній і моральний дух, і ти не можеш із ним не сміятись", — написав Пономарьов. 

Окремо Олександр Пономарьов привітав та подякував матері Михайла Хоми, пані Галині. Вона живе у Португалії.

Щодо Пономарьова та Дзідзьо, то після початку повномасштабної війни вони дали чимало благодійних концертів. А зараз перебувають в турі "Україна переможе".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DZIDZIO (@dzidzio)

Нагадаємо, раніше ми писали, чому ексучасник гурту DZIDZIO, співак Julik, припинив працювати з Михайлом Хомою. Також ми розповідали, що шоумен Володимир Остапчук поділився кумедним відео з вагітною дружиною.

Дзідзьо День народження українські зірки Олександр Пономарьов

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