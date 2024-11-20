Александр Пономарев поздравил Дзидзьо с днем рождения

Музыкальные исполнители Михаил Хома и Александр Пономарев. Фото: Instagram/bogdanapogajda

В среду, 20 ноября, певец Михаил Хома (более известный как Дзидзьо) отметил 41-летие. По случаю дня рождения трогательную публикацию в соцсетях сделал его друг, музыкальный исполнитель Александр Пономарев.

Она появилась, в частности, в его Instagram.

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Александр Пономарев, который первым из украинских звезд выступал на Евровидении (в 2003 году, занял 14-е место), отметил — в своей жизни он встречал не так много добрых людей, как Михаил Хома. Народный артист написал, что на Дзидзьо невозможно обижаться, и отметил чувство юмора именинника.

"Мы прошли и проходим большие испытания, и ты всегда остаешься человеком в любой ситуации… Я очень люблю, когда в тебе просыпается дебошир Дзидзьо, и он всегда поднимает внутренний и моральный дух, и ты не можешь с ним не смеяться", — написал Пономарев.

Отдельно Александр Пономарев поздравил и поблагодарил мать Михаила Хомы, Галину. Она живет в Португалии.

Что касается Пономарева и Дзидзьо, то после начала полномасштабной войны они дали немало благотворительных концертов. А сейчас они в туре "Україна переможе".

Напомним, ранее мы писали, почему экс-участник группы DZIDZIO, певец Julik, прекратил работать с Михаилом Хомой. Также мы рассказывали, что шоумен Владимир Остапчук поделился забавным видео с беременной женой.