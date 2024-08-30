DZIDZIO взяв у родину песика

Український співак DZIDZIO. Фото: instagram.com/dzidzio/

Відомий український співак DZIDZIO (справжнє ім'я — Михайло Хома) поділився із шанувальниками радісною новиною. Артист взяв у родину песика.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

DZIDZIO про нового члена родини

Музикант познайомив шанувальників із песиком породи американський голий тер'єр, якому дав незвичне ім'я. Михайло вдягнув на улюбленця у розкішну вишиванку чорного кольору. На опублікованому кадрі артист тримає тер'єра на руках.

"До Вашої уваги — Ґеник Іринович!", — написав виконавець.

З артистом вже живе руда кішка із незвичним ім'ям Цюня. Він взяв її в родину три роки тому. Його пухнаста улюблениця вже двічі народила кошенят.

Михайло Хома з кішкою Цюнею. Фото: instagram.com/dzidzio/

Нагадаємо, раніше ми писали, що артист висловився про мобілізацію та назвав три пункти, без яких, на його думку, перемога України неможлива. А також музикант зіграв у стрічці Дон Жуан із Жашкова.