DZIDZIO взяв у родину песика

У родині DZIDZIO "поповнення"
Відомий український співак DZIDZIO (справжнє ім'я — Михайло Хома) поділився із шанувальниками радісною новиною. Артист взяв у родину песика.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
DZIDZIO про нового члена родини
Музикант познайомив шанувальників із песиком породи американський голий тер'єр, якому дав незвичне ім'я. Михайло вдягнув на улюбленця у розкішну вишиванку чорного кольору. На опублікованому кадрі артист тримає тер'єра на руках.
"До Вашої уваги — Ґеник Іринович!", — написав виконавець.
З артистом вже живе руда кішка із незвичним ім'ям Цюня. Він взяв її в родину три роки тому. Його пухнаста улюблениця вже двічі народила кошенят.
Нагадаємо, раніше ми писали, що артист висловився про мобілізацію та назвав три пункти, без яких, на його думку, перемога України неможлива. А також музикант зіграв у стрічці Дон Жуан із Жашкова.
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