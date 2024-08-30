DZIDZIO взял в семью собачку

Украинский певец DZIDZIO. Фото: instagram.com/dzidzio/

Известный украинский певец DZIDZIO (настоящее имя — Михаил Хома) поделился с поклонниками радостной новостью. Артист взял в семью собачку.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Музыкант познакомил поклонников с песиком породы американский голый терьер, которому дал необычное имя. Михаил надел на любимца роскошную вышиванку черного цвета. На опубликованном кадре артист держит терьера на руках.

"К Вашему вниманию - Геник Иринович!", — написал исполнитель.

С артистом уже живет рыжая кошка с необычным именем Цюня. Он взял ее в семью три года назад. Его пушистая любимица уже дважды родила котят.

Михаил Хома с кошкой Цюней. Фото: instagram.com/dzidzio/

Напомним, ранее мы писали, что артист высказался о мобилизации и назвал три пункта, без которых, по его мнению, победа Украины невозможна. А также музыкант сыграл в ленте Дон Жуан из Жашкова.