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Ексучасник DZIDZIO пояснив, чому припинив працювати з Михайлом Хомою

28 вересня 2024 17:17
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Ексучасник гурту DZIDZIO пояснив, чому розпався колектив
Співак Julik. Фото: instagram.com/julikofficial
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Ексучасник гурту DZIDZIO, співак Julik, розповів, чому пішов з колективу. Також артист зізнався, чи спілкується зараз із Михайлом Хомою.

Подробиці він розкрив у новому інтерв'ю виданню "Фокус".

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Julik зізнався, чому розпався гурт DZIDZIO

П'ять років своєї кар'єри Julik присвятив гурту DZIDZIO, в якому виступав разом із Михайлом Хомою (Дзідзьо) та Олегом Турком (Лесик). Однак 2016 року між учасниками колективу стався розлад — зі скандалом гурт покинув Лесик, а за рік — і Назарій Гук (справжнє ім'я Julik).

Втім, на відміну від свого колеги, Julik покинув команду без сварок. Як поділився співак, він прагнув рухатися далі та виступати сольно.

"Власне дороги розійшлися і це цілком нормально. Першим пішов Лесик, проте зі скандалом. Через рік/півтора я подумав, що мені варто рости далі й одноманітна робота, зона комфорту стали для мене рушійною силою, тож вирішив подякувати "Дзідзьо" і піти в самостійне плавання", — поділився артист. 

Чому розпався гурт DZIDZIO
Гурт DZIDZIO. Фото: instagram.com/dzidzio

І як би шанувальники не прагнули возз'єднання колективу, на думку співака, це навряд станеться. 

"Щодо того, чи зможе гурт возз'єднатися, — не впевнений, проте час покаже. Хороша фраза є, "можливо все", але щоб це сталося, треба докласти нереально велику кількість зусиль", — зауважив Julik.

Попри розрив співпраці, між співаком та його колегою Михайлом Хомою залишаються дружні стосунки. Julik підтримує зв'язок із Дзідзьо та радіє за його творчі успіхи.

"Я зараз радію за Михайла та його нову творчу стежку з метою популяризації українських пісень, у нього це чудово виходить, чого тільки варта "Марічка" та багато інших пісень. У мене з Михайлом без перебільшення прекрасні стосунки. Ми дружимо, час від часу бачимося і зідзвонюємося за нагоди порадитися одне з одним. Він людина глибока за змістом і завжди може дати точну пораду", — поділився виконавець.

Julik розповів про стосунки з Дзідзьо
Julik та Дзідзьо. Фото: instagram.com/julikofficial

Нагадаємо, що не так давно Михайло Хома поділився радісною звісткою про "поповнення" у родині.

Раніше легендарний гурт Linkin Park дав концерт вперше за сім років.

 

Дзідзьо музика шоу-бізнес співак українські зірки

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