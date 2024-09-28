Экс-участник группы DZIDZIO объяснил, почему распался коллектив

Певец Julik. Фото: instagram.com/julikofficial

Экс-участник группы DZIDZIO, певец Julik, рассказал, почему ушел из коллектива. Также артист признался, общается ли сейчас с Михаилом Хомой.

Подробности он раскрыл в новом интервью изданию "Фокус" .

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Пять лет своей карьеры Julik посвятил группе DZIDZIO, в которой выступал вместе с Михаилом Хомой (Дзидзьо) и Олегом Турко (Лесик). Однако в 2016 году между участниками коллектива произошел разлад — о скандалом группуа покинул Лесик, а через год — и Назарий Гук (настоящее имя Julik).

Впрочем, в отличие от своего коллеги, Julik покинул команду без ссор. Как поделился певец, он стремился двигаться дальше и выступать сольно.

"Собственно, дороги разошлись, и это вполне нормально. Первым пошел Лесик, однако со скандалом. Через год/полтора я подумал, что мне стоит расти дальше, и однообразная работа, зона комфорта стали для меня движущей силой, поэтому решил поблагодарить "Дзидзьо" и пойти в самостоятельное плавание", — поделился артист.

Группа DZIDZIO. Фото: instagram.com/dzidzio

И как бы поклонники ни хотели воссоединения коллектива, по мнению певца, это вряд ли произойдет.

"Относительно того, сможет ли группа воссоединиться, — не уверен, однако время покажет. Хорошая фраза есть, "возможно все", но чтобы это произошло надо приложить нереально большое количество усилий", — заметил Julik.

Несмотря на разрыв сотрудничества, между певцом и его коллегой Михаилом Хомой остаются дружеские отношения. Julik поддерживает связь с Дзидзьо и радуется его творческим успехам.

"Я сейчас радуюсь за Михаила и его новую творческую тропу с целью популяризации украинских песен, у него это прекрасно получается, чего только стоит "Марічка" и многие другие песни. У меня с Михаилом без преувеличения прекрасные отношения. Мы дружим, время от времени видимся и созваниваемся посоветоваться друг с другом. Он как человек глубокий по содержанию всегда может дать точный совет", — поделился исполнитель.

Julik и Дзидзьо. Фото: instagram.com/julikofficial

Напомним, что не так давно Михаил Хома поделился радостным известием о "пополнении" в семье.

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