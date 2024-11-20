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Остапчук поділився кумедним відео з вагітною дружиною

20 листопада 2024 12:05
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Відео вагітної дружини Остапчука стало хітом у мережі
Володимир Остапчук. Фото: Instagram.com/vova_ostapchuk
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Український шоумен Володимир Остапчук знову довів, що гумор — його друга натура. Разом із дружиною Христиною вони створили вдома кумедне відео, яке миттєво розлетілося мережею, викликавши шквал позитивних емоцій.

Остапчук поділився новим відео у своєму Instagram.

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У центрі уваги опинився округлий животик вагітної Христини, який подружжя перетворило на кумедного персонажа. Живіт був розмальований яскравими деталями — очима, носиком і усміхненим ротиком.

А щоб завершити образ, Христина одягнула светр так, що її обличчя не було видно, тож виглядало все це ще смішніше. У такому вигляді вона танцювала під веселу музику, що додало відео ще більше шарму.

Реакція мережі на креатив від Остапчуків

Підписники Володимира були у захваті. У коментарях шанувальники зазначали, що це відео підняло їм настрій, а деякі навіть пожартували, що готові завагітніти, аби теж зняти щось подібне. Багато хто підкреслив, що у родині Остапчуків усе прекрасно з гумором і креативністю. Відомо, що це не перший раз, коли пара радує своїх фоловерів подібними веселими роликами.

Ведучий, не втрачаючи нагоди додати до відео нотку іронії, написав: "Катя просила передати, що це я вмовив її це зняти".

Остапчук поділився кумедним відео з вагітною дружиною - фото 1
Катя станцювала у такому вигляді. Фото: Instagram.com/vova_ostapchuk

Глядачі подякували Володимиру й Христині за таке невимушене та тепле відео, яке створило атмосферу радості та позитиву. 

Раніше ми писали про те, що вагітна дружина Остапчука похизувалася фігурою топлес.

Також ми повідомляли, що вагітна дружина Остапчука засвітила чималий животик на фотосесії.

Володимир Остапчук знаменитості зірки

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