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Остапчук поделился забавным видео с беременной женой

20 ноября 2024 12:05
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Видео беременной жены Остапчука стало хитом в сети
Владимир Остапчук. Фото: Instagram.com/vova_ostapchuk
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Украинский шоумен Владимир Остапчук снова доказал, что юмор — его вторая натура. Вместе с женой Кристиной они создали дома забавное видео, которое мгновенно разлетелось по сети и вызвало шквал положительных эмоций.

Остапчук поделился новым видео в своем Instagram.

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В центре внимания оказался округлый живот беременной Кристины, который супруги превратили в забавного персонажа. Живот был разрисован яркими деталями – глазами, носиком и улыбающимся ротиком.

А чтобы завершить образ, Кристина надела свитер так, что ее лицо не было видно, так что выглядело все это еще смешнее. В таком виде она танцевала под веселую музыку, что придало видео еще больше шарма.

Реакция сети на креатив от Остапчуков

Подписчики Владимира были в восторге. В комментариях поклонники отметили, что это видео подняло им настроение, а некоторые даже пошутили, что готовы забеременеть, чтобы снять что-то подобное. Многие подчеркнули, что в семье Остапчуков все прекрасно с юмором и креативностью. Известно, что это не первый раз, когда пара радует своих фолловеров подобными веселыми роликами.

Ведущий, не упуская случая добавить к видео нотку иронии, написал: "Катя просила передать, что это я уговорил ее это снять".

Остапчук поделился забавным видео с беременной женой - фото 1
Катя станцовала в таком виде. Фото: Instagram.com/vova_ostapchuk

Зрители поблагодарили Владимира и Кристину за такое непринужденное и теплое видео, которое создало атмосферу радости и позитива. 

Ранее мы писали о том, что беременная жена Остапчука похвасталась фигурой топлесс.

Также мы сообщали, что беременная жена Остапчука зажгла немалый животик на фотосессии.

Владимир Остапчук знаменитости звезды

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Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

11:34 Ночная атака ракет и дронов — сколько вражеских целей сбила ПВО

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