Дружина Володимира Остапчука знялася топлес під час вагітності - фото

Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина шоумена Володимира Остапчука — Катерина — здивувала сміливим фото. Блогерка сфотографувалася топлес на останніх місяцях вагітності.

Фото Катерина опублікувала в Instastories.

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24-річна обраниця телеведучого зробила селфі у дзеркалі. У кадрі Катерина прикрила рукою оголені груди та продемонструвала чималий животик.

"Два тижні до доношеної вагітності", — написала блогерка.

Дружина Володимира Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

Підписники Катерини відреагували на її відверту світлину. Шанувальники поцікавилися в майбутньої матусі, як їй вдається не набирати зайвих кілограмів під час вагітності та тримати себе у формі.

У відповідь Катерина зізналася, що не схвалює жодних дієт та спеціальних курсів по схудненню для вагітних, а своєю фігурою завдячує генетиці.

"Я насправді нічого не роблю. Мені просто пощастило, але й останній місяць я постійно зайнята справами і не маю часу об'їдатися. А можливо, це просто фізіологія. Зміни тіла під час вагітності — це рандом. Хтось майже не їсть, але набирає 30 кг, хтось багато їсть, але майже не набирає. Я просто не можу дивитися на тих спеціалістів, які впарюють свої курси про підтримку форми під час вагітності", — поділилася дружина телеведучого.

Катерина Остапчук відповіла фанам. Фото: instagram.com/poka.tya

Раніше дружина Володимира Остапчука приголомшила новою фотосесією у пальто на голе тіло.

Також днями Катерина опинилася в лікарні через загрозу передчасних пологів.