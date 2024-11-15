Дружина Володимира Остапчука знялася топлес під час вагітності - фото

Вагітна дружина Остапчука похизувалася фігурою топлес
Дружина шоумена Володимира Остапчука — Катерина — здивувала сміливим фото. Блогерка сфотографувалася топлес на останніх місяцях вагітності.
Фото Катерина опублікувала в Instastories.
Катерина Остапчук показала фігуру на останніх термінах вагітності
24-річна обраниця телеведучого зробила селфі у дзеркалі. У кадрі Катерина прикрила рукою оголені груди та продемонструвала чималий животик.
"Два тижні до доношеної вагітності", — написала блогерка.
Підписники Катерини відреагували на її відверту світлину. Шанувальники поцікавилися в майбутньої матусі, як їй вдається не набирати зайвих кілограмів під час вагітності та тримати себе у формі.
У відповідь Катерина зізналася, що не схвалює жодних дієт та спеціальних курсів по схудненню для вагітних, а своєю фігурою завдячує генетиці.
"Я насправді нічого не роблю. Мені просто пощастило, але й останній місяць я постійно зайнята справами і не маю часу об'їдатися. А можливо, це просто фізіологія. Зміни тіла під час вагітності — це рандом. Хтось майже не їсть, але набирає 30 кг, хтось багато їсть, але майже не набирає. Я просто не можу дивитися на тих спеціалістів, які впарюють свої курси про підтримку форми під час вагітності", — поділилася дружина телеведучого.
Раніше дружина Володимира Остапчука приголомшила новою фотосесією у пальто на голе тіло.
Також днями Катерина опинилася в лікарні через загрозу передчасних пологів.
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