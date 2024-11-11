Дружина Володимира Остапчука на останніх термінах вагітності потрапила до лікарні — фото

Вагітна дружина Остапчука потрапила до лікарні
Дружина телеведучого Володимира Остапчука — Катерина — опинилася в лікарні. Блогерці стало зле на останніх термінах вагітності.
Про це Катерина повідомила в Instagram.
Вагітну дружину Остапчука госпіталізували
Катерина вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками з лікарні. Як розповіла блогерка, вночі їй стало зле, тож вони одразу вирушили до лікарні.
"Це я сьогодні вночі. Тім вирішив, що в мами занадто приємна вагітність. Тому в мене почав тягнути, боліти та кам'яніти живіт. Загроза передчасних пологів", — поділилася Катерина.
Наразі майбутня матуся почувається значно краще, але поки що залишається під наглядом лікарів.
"Зараз вже нічого не болить, але я не знаю, скільки мені ще треба лежати тут", — написала Катерина.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук разом з вагітною дружиною знялися в романтичній осінній фотосесії.
Також раніше Катерина Остапчук розповіла, навіщо вони із чоловіком ходили до РАЦСу.
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