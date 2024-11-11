Дружина Володимира Остапчука на останніх термінах вагітності потрапила до лікарні — фото

Володимир Остапчук з дружиною. Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина телеведучого Володимира Остапчука — Катерина — опинилася в лікарні. Блогерці стало зле на останніх термінах вагітності.

Про це Катерина повідомила в Instagram.

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Катерина вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками з лікарні. Як розповіла блогерка, вночі їй стало зле, тож вони одразу вирушили до лікарні.

"Це я сьогодні вночі. Тім вирішив, що в мами занадто приємна вагітність. Тому в мене почав тягнути, боліти та кам'яніти живіт. Загроза передчасних пологів", — поділилася Катерина.

Дружина Остапчука потрапила до лікарні. Фото: instagram.com/poka.tya

Наразі майбутня матуся почувається значно краще, але поки що залишається під наглядом лікарів.

"Зараз вже нічого не болить, але я не знаю, скільки мені ще треба лежати тут", — написала Катерина.

Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук разом з вагітною дружиною знялися в романтичній осінній фотосесії.

Також раніше Катерина Остапчук розповіла, навіщо вони із чоловіком ходили до РАЦСу.