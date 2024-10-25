Володимир Остапчук з дружиною показалися в РАЦСі — фото

Прийшли до РАЦСу — дружина Остапчука наважилася на важливий крок
Телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Катерина несподівано показалися у РАЦСі. Обраниця шоумена зізналася, що давно наважувалася на один серйозний крок в їхніх стосунках.
Про це Катерина розповіла у своєму блогу в Instagram.
Дружина Володимира Остапчука наважилася на зміни
Виявилося, дружина шоумена після їхнього офіційного одруження залишила своє дівоче прізвище Полтавська. Однак з часом погодилася на те, аби все ж таки стати Остапчук. Як пояснила Катерина, чоловік переконав її зокрема тому, що зовсім скоро в них народиться спільна дитина.
Так, зіркова пара показалася біля Печерського відділу РАЦСу в Києві, де блогерка подала документи на зміну прізвища.
"Розлучення? Гаразд це пізніше якось. Сьогодні вирішила, що треба змінити прізвище. Не хотіла раніше, бо Остапчуків вже забагато. Але Вова вмовив, щоб з дитиною на одному прізвищі всі були", — з гумором пояснила Катерина.
Нагадаємо, дружина Володимира Остапчука розповіла про свій останній візит до спортзалу перед вагітністю.
Також Катерина Полтавська поділилася хвилюваннями напередодні пологів.
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