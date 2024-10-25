Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Телеведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина неожиданно показались в ЗАГСе. Избранница шоумена призналась, что давно решалась на один серьезный шаг в их отношениях.

Об этом Екатерина рассказала в своем блоге в Instagram.

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Оказалось, жена шоумена после их официальной женитьбы оставила свою девичью фамилию Полтавская. Однако со временем согласилась на то, чтобы все-таки стать Остапчук. Как объяснила Екатерина, муж убедил ее в частности потому, что совсем скоро у них родится общий ребенок.

Так, звездная пара показалась возле Печерского отдела ЗАГСа в Киеве, где блогер подала документы на смену фамилии.

"Развод? Ладно это позже как-то. Сегодня решила, что надо сменить фамилию. Не хотела раньше, потому что Остапчуков уже многовато. Но Вова уговорил, чтобы с ребенком на одной фамилии все были", — с юмором объяснила Екатерина.

Владимир Остапчук с женой показались в ЗАГСе. Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, жена Владимира Остапчука рассказала о своем последнем визите в спортзал перед беременностью.

Также Екатерина Полтавская поделилась волнениями накануне родов.