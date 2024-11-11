Жена Владимира Остапчука на последних сроках беременности попала в больницу - фото

Беременная жена Остапчука попала в больницу
Жена телеведущего Владимира Остапчука — Екатерина — оказалась в больнице. Блогеру стало плохо на последних сроках беременности.
Об этом Екатерина сообщила в Instagram.
Беременную жену Остапчука госпитализировали
Екатерина вышла на связь со своими поклонниками из больницы. Как рассказала блогер, ночью ей стало плохо, поэтому они сразу отправились в больницу.
"Это я сегодня ночью. Тим решил, что у мамы слишком приятная беременность. Поэтому у меня начал тянуть, болеть и каменеть живот. Угроза преждевременных родов" , — поделилась Екатерина.
Сейчас будущая мамочка чувствует себя гораздо лучше, но пока остается под наблюдением врачей.
"Сейчас уже ничего не болит, но я не знаю, сколько мне еще нужно лежать здесь", — написала Екатерина.
Напомним, недавно Владимир Остапчук вместе с беременной супругой снялись в романтической осенней фотосессии.
Также ранее Екатерина Остапчук рассказала, зачем они с мужем ходили в ЗАГС.
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