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Вагітна дружина Остапчука засвітила чималий животик на фотосесії

13 листопада 2024 16:07
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Вагітна дружина Володимира Остапчука засвітила чималий животик - фото
Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Дружина телеведучого Володимира Остапчука перебуває на останніх термінах вагітності. На згадку про цей час Катерина влаштувала фотосесію.

Кадрами блогерка поділилася в Instagram

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Дружина Володимира Остапчука засвітила чималий животик

Пам'ятні фото для Катерини зробила зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук, яка у вільний час залюбки влаштовує зйомки для друзів.

Дружина Володимира Остапчука
Дружина Володимира Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya
Вагітна Катерина Остапчук
Вагітна Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Для фотосесії дружина шоумена обрала стильний та водночас дуже затишний образ. Катерина позувала у кадрі в вовняному костюмі зі светру та спідниці у молочному кольорі.

Катерина Полтавська
Катерина Полтавська. Фото: instagram.com/poka.tya

Волосся блогерка зібрала у притаманну їй лаконічну зачіску та зробила легкій макіяж. Також свій образ вона доповнила золотими прикрасами.

Катерина Остапчук
Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

У кадрі майбутня матуся вирішила підкреслити свій стан та оголила чималий животик. 

"Мамина черешня", — коротко підписала фото дружина Остапчука.

Вагітна дружина Володимира Остапчука
Вагітна дружина Володимира Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

Раніше вагітна дружина Володимира Остапчука позувала у кадрі в пальто на голе тіло

Також днями Катерина потрапила до лікарні через загрозу передчасних пологів.

вагітність українські зірки Володимир Остапчук фотосесія Катерина Полтавська

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