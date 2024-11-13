Вагітна дружина Володимира Остапчука засвітила чималий животик - фото

Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина телеведучого Володимира Остапчука перебуває на останніх термінах вагітності. На згадку про цей час Катерина влаштувала фотосесію.

Кадрами блогерка поділилася в Instagram.

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Пам'ятні фото для Катерини зробила зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук, яка у вільний час залюбки влаштовує зйомки для друзів.

Дружина Володимира Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

Вагітна Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Для фотосесії дружина шоумена обрала стильний та водночас дуже затишний образ. Катерина позувала у кадрі в вовняному костюмі зі светру та спідниці у молочному кольорі.

Катерина Полтавська. Фото: instagram.com/poka.tya

Волосся блогерка зібрала у притаманну їй лаконічну зачіску та зробила легкій макіяж. Також свій образ вона доповнила золотими прикрасами.

Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

У кадрі майбутня матуся вирішила підкреслити свій стан та оголила чималий животик.

"Мамина черешня", — коротко підписала фото дружина Остапчука.

Вагітна дружина Володимира Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

Раніше вагітна дружина Володимира Остапчука позувала у кадрі в пальто на голе тіло.

Також днями Катерина потрапила до лікарні через загрозу передчасних пологів.