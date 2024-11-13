Вагітна дружина Володимира Остапчука засвітила чималий животик - фото

Вагітна дружина Остапчука засвітила чималий животик на фотосесії
Дружина телеведучого Володимира Остапчука перебуває на останніх термінах вагітності. На згадку про цей час Катерина влаштувала фотосесію.
Кадрами блогерка поділилася в Instagram.
Дружина Володимира Остапчука засвітила чималий животик
Пам'ятні фото для Катерини зробила зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук, яка у вільний час залюбки влаштовує зйомки для друзів.
Для фотосесії дружина шоумена обрала стильний та водночас дуже затишний образ. Катерина позувала у кадрі в вовняному костюмі зі светру та спідниці у молочному кольорі.
Волосся блогерка зібрала у притаманну їй лаконічну зачіску та зробила легкій макіяж. Також свій образ вона доповнила золотими прикрасами.
У кадрі майбутня матуся вирішила підкреслити свій стан та оголила чималий животик.
"Мамина черешня", — коротко підписала фото дружина Остапчука.
Раніше вагітна дружина Володимира Остапчука позувала у кадрі в пальто на голе тіло.
Також днями Катерина потрапила до лікарні через загрозу передчасних пологів.
Читайте Новини.LIVE!